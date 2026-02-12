El Facsa-Playas de Castellón, a por su tercer título consecutivo

Valencia, 12 feb (EFE).- El Facsa-Playas de Castellón buscará este sábado en el Palau Velódrom Luis Puig de Valencia sumar su tercer título consecutivo y octavo de su palmarés de la Copa Joma, 45ª edición del campeonato de España de clubes masculinos.

El vigente campeón defiende la corona lograda el pasado año en esta misma pista ante rivales como el F.C. Barcelona (campeón en 2023), el C.A. Fent Camí Mislata (segundo el pasado año), la Real Sociedad (tercero en la pasada edición), Unicaja Jaén Paraíso Interior, Atletismo Albacete, Trops-Cueva de Nerja y CAPEX.

La competición se disputará entre las 14:00 horas y las 16:20 horas, con un total de trece pruebas que culminarán con el relevo 4x400 m.

Con siete títulos en su historial, el conjunto castellonense cuenta entre sus principales bazas con Lester Lescay en longitud, bronce europeo short track en Apeldoorn 2025 y finalista mundial en Tokio 2025. En velocidad destaca Jaime Sancho (60 m), bronce europeo sub23 de 200 m en Bergen 2025, así como Juan Carlos Castillo (200 m), reciente campeón nacional sub23 short track por segunda vez consecutiva.

En 400 m estará Iker Moreno, subcampeón de Europa sub20 de 400 m vallas con récord nacional y reciente plata en el nacional sub23 de Sabadell en 400 m. y en las vallas cortas competirá Daniel Cisneros (60 m vallas), subcampeón iberoamericano 2022.

En los concursos, David González (altura), vigente campeón de España bajo techo, además de finalista europeo sub23 en Bergen 2025, y Juan Luis Bravo (pértiga), internacional en el Europeo por Equipos Madrid 2025 y vigente campeón nacional short track. Además, el relevo 4x400 m contará con nombres como Julio Arenas, olímpico con el 4x400 m. en París 2024, que vuelve a competir bajo techo después de 5 años, y Víctor Blanco, finalista en el Europeo sub23 de Bergen en 400 m vallas.

Subcampeones en la pasada edición, el conjunto del C.A. Fent Camí Mislata volverá a pelear por las primeras posiciones. Destaca David José Pineda (400 m), subcampeón paralímpico en París 2024 en 400 m. En pértiga, Artur Coll, mundialista en Tokio 2025, vigente campeón nacional al aire libre y líder nacional del año.

Otras de sus bazas serán Eric Guzmán (1.500 m), que este año ha batido todas sus marcas personales short track (800 m, 1500 m y 3000 m); Aleix Vives (3000 m), que llega tras establecer su marca personal de 7:51.61 en esta misma pista y tras lograr el bronce con en el Eurocross de Lagoa 2025, Raúl Matilla (altura), mundialista sub20 en Lima 2024, y Maximilian Entholzner (longitud), internacional alemán en Campeonatos de Europa al aire libre (2018, 2022, 2024) y quinto europeo indoor (2021). En peso, José Ángel Pinedo, vigente campeón nacional indoor, será uno de los pilares del equipo.

Terceros el pasado año, los donostiarras de la Real Sociedad acuden con un bloque con Andoni Calbano (200 m), vigente campeón de España al aire libre y líder del año. En 800 m competirá Marco Rufo, vencedor de esta prueba en la pasada edición y campeón de España sub23 short track el año pasado y en 3.000 m. Martín Segurola (3000 m), sexto en el Europeo sub23 de Bergen 2025 y bronce en el Eurocross de Lagoa 2025.

El F.C. Barcelona, el club más laureado de la competición, con 20 títulos, vuelve a aspirar al máximo con Markel Fernández que competirá en 200 m tras liderar el ranking español del año en 400 m. Campeón de Europa sub23 con el 4x400 m, donde batieron el récord de Europa de la categoría, es además internacional absoluto en Mundiales y Europeos.

Bernat Erta (400 m), subcampeón del mundo de 4x400 m short track en 2022 y subcampeón de Europa short track de 4x400 m en Apeldoorn 2025 junto a Markel, será otro de los referentes. Contarán también con Pol Moya (800 m), internacional andorrano, y Pablo Sánchez-Valladares (1500 m), olímpico en Tokio 2020. En pértiga estará Adrià Ripollés, internacional en el Europeo sub20 de Tampere 2025, y en longitud, Héctor Santos, vigente campeón de España al aire libre.

Del resto de clubes participantes, el Unicaja Jaén Paraíso Interior alineará a Manuel Bea (400 m), internacional en el Europeo por Equipos de Madrid 2025; David Carbón (200 m); Sebastián Martos (3000 m), obstaculista internacional con cinco títulos nacionales; Gerson Vidal Izaguirre (60 m vallas), combinero venezolano; Fabián Mesa (longitud), con una marca personal de 8.00 m lograda en 2024; y el veterano Alejandro Noguera (peso).

Por su parte, el Trops-Cueva de Nerja contará con Yahya Aouina (3000 m), campeón de España de cross en Getafe 2025 que viene de hacer marca personal (7:56.61) este pasado miércoles en Belgrado; Ignacio Hernández, internacional en 100 m en el Europeo sub20 de Tampere 2025; Alejandro Guerrero (400 m); Eric Nzikwinkunda (800 m), burundés y mundialista en 2022; Carlos Ángel (3000 m), especialista en 3000 m obstáculos y quinto en el Europeo sub23 de Bergen 2025; e Isidro Leiva (pértiga), tres veces campeón de España short track (201-2023-2024) y subcampeón iberoamericano en 2024.

El Atletismo Albacete estará representado por Alberto Calero (60 m), internacional en 100 m y 4x100 m y Jorge García (400 m), especialista en 400 m vallas y subcampeón de España en esa prueba en Tarragona 2025.

El CAPEX presentará a David Barroso (800 m), campeón del mundo universitario y mundialista en Tokio 2025; Arnau Monne (60 m), medallista europeo sub23 en 100 m y 4x100 m en 2021; Daniel Rodríguez (200 m), internacional en el Europeo indoor de 2021 y 2023 y con siete títulos nacionales; Gonzalo Sabín Lamborena (60 m vallas), semifinalista en el Europeo sub23 de Bergen 2025; e Ignacio Bernardo (altura). EFE