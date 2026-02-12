Espana agencias

El este peninsular, con la Comunidad Valenciana en cabeza, lidera el alza de la población

Madrid, 12 feb (EFE).- La Comunidad Valenciana, que ya supera los 5,5 millones de habitantes con un incremento del 1,78 % en 2025, encabezó el crecimiento de la población en España durante el pasado año, que fue mayor en el este peninsular y menor en el oeste y norte, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La última Estadística Continua de Población del INE, con datos provisionales a 1 de enero de 2026, señala que la población residente en España aumentó en 442.428 personas en 2025 hasta alcanzar los 49.570.725 habitantes.

Eso supone un incremento medio del 0,90 % que superaron, además de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha (1,31 %), Aragón (1,26 %), Murcia (1,07 %) y Cataluña (1,04 %).

Cifras todas ellas muy superiores a las de comunidades del este y el norte como Extremadura (0,18 %), País Vasco (0,46 %), Galicia (0,50 %), Cantabria (0,62 %) y Asturias (0,65 %), o Andalucía (también 0,65 %) y Canarias (0,61 %).

Entre unas y otras, la población residente aumentó un 0,82 % en La Rioja, un 0,80 % en Madrid, un 0,78 % en Baleares, un 0,76 % en Navarra y un 0,72 % en Castilla y León, mientras en Ceuta también subió un 0,78 % y Melilla fue el único territorio que acabó el año con un descenso del número de habitantes, en concreto del 0,11 %.

En cifras absolutas, dos tercios de todo el incremento de población en 2025 se ha registrado en las cuatro comunidades con más habitantes: 96.418 en la Comunidad Valenciana, 84.768 en Cataluña, 57.020 en Madrid y 56.822 Andalucía.

De los 442.428 nuevos habitantes netos de España durante el pasado año, a la Comunidad Valenciana corresponden el 21,8 %, a Cataluña el 19,2 %, a Madrid el 12,9 %, a Andalucía el 12,8 % y a Castilla-La Mancha el 6,3 %.

La estadística del INE conocida este jueves arroja otros datos, como que Murcia fue la única comunidad, junto con Ceuta y Melilla, en la que se incrementó la población nacida en España, un 0,11 %, mientras que cayó más en el tercio noroeste peninsular: un 0,60 % en Asturias y Galicia, un 0,56 % en Castilla y León, un 0,51 % en País Vasco, un 0,43 % en Extremadura y un 0,37 % en Cantabria.

También, que la población nacida en el extranjero, que ya supera los 10 millones y el 20 % del total, creció con más fuerza, en torno a un 10 %, en algunas comunidades de la denominada España vacía como son Asturias (10,33 %), Castilla y León (10,27 %) y Extremadura (9,62 %).

En cambio, el crecimiento de los residentes nacidos fuera de España fue muy inferior en los dos archipiélagos, un 2,88 % en Baleares y un 2,92 % en Canarias, y en comunidades como Madrid (4,15 %), Murcia (4,85 %) y Navarra (4,94 %).

A 1 de enero de 2026, las comunidades con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero son Baleares (29,27 %), Cataluña (26,11 %), Madrid (25,70 %) y la Comunidad Valenciana (25,45 %), más del triple que Extremadura (6,59 %) y más del doble que Asturias (12,55 %) y Castilla y León (12,87 %).

Por provincias, las que tienen más residentes nacidos fuera de España son Alicante (30,51 %), Baleares (29,27 %), Girona (27,88 %), Barcelona (26,09 %), Santa Cruz de Tenerife (26,05 %) y Almería (26,04 %), y las que menos Córdoba (5,66 %), Badajoz (6,04 %) y Jaén (6,11 %). EFE

