Espana agencias

El concurso del carnaval de Cádiz ya tiene sus 15 finalistas

Guardar

Cádiz, 12 feb (EFE).- El jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz ha dado a conocer esta madrugada los nombres de las 15 agrupaciones que actuarán en la Gran Final que se celebrará este viernes en el Gran Teatro Falla.

Según el fallo leído sobre el escenario por la secretaria del jurado, tras la celebración de la cuarta y última semifinal, en la modalidad de cuartetos han logrado el pase las tres agrupaciones que seguían en competición: 'Crónica de una muerte más que anunciada', 'Los Latin King (de la calle Pasquín)' y '¡Qué no vengan!'.

En chirigotas estarán en la final 'Una chirigota en teoría', también conocida como la chirigota de los Stephen Hawking', 'Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)', que fue la ganadora del año pasado con Los calaítas; la chirigota del Yuyu 'Los que fueron a coger papas' y la del Bizcoho 'Ssshhhhh!!!'.

En comparsas competirán por el primer premio 'Los humanos', de Antonio Martínez Ares; 'DSAS3', de Jesús Bienvenido, 'Los invisibles', de Manuel Cornejo; y 'El patriota', la comparsa de Alcalá de Guadaíra, que, por primera vez estará en una final con su disfraz de Blas Infante, el considerado padre de la patria andaluza.

En coros han alcanzado la última fase 'El sindicato', de Julio Pardo; 'ADN', de Luis Rivero; el llamado coro de los estudiantes 'Las mil maravillas' y 'La esencia', de David Fernández y José Manuel Pedrosa.

El jurado dio a conocer también las puntuaciones de las agrupaciones que no han pasado, de tal manera que han marcado el corte la comparsa 'Los locos'; la chirigota 'Los que la tienen de mármol'; y el coro 'La carnicería'.

Este jueves el Falla acogerá la final infantil, aplazada a esta fecha por el temporal que azotó Cádiz el pasado sábado, mientras que el Palacio de Congresos será la sede de la final del concurso de romanceros. EFE

pec/fs/lml

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alcalde de El Robledo (Ciudad Real): Hay nerviosismo, pero la situación se estabiliza

Infobae

Celta-R.Madrid será el sábado 7 a las 21.00h y Athletic-Barça, domingo 8 a las 18.15h

Infobae

Djokovic se baja del torneo de Doha

Infobae

Marlaska defiende el uso de la baliza V16 y el PP lo vincula con la corrupción: "Será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE"

El ministro del Interior rechaza acusaciones sobre irregularidades en la implantación del nuevo dispositivo de emergencia, mientras la oposición exige transparencia y denuncia intereses políticos y comerciales en torno a la medida que será obligatoria en carretera

Marlaska defiende el uso de

Heraskevych desafía prohibición del COI de usar un casco en homenaje a víctimas de Rusia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anulan la sanción impuesta a

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”