Espana agencias

El Betis puntuó en sus seis últimas visitas al Mallorca

Guardar

Sevilla, 12 feb (EFE).- El Betis, que el domingo disputa su partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga en el campo del Mallorca, no pierde desde hace más de un decenio en el feudo bermellón, donde ha sumado cinco victorias y un empate en sus seis últimas visitas.

La última derrota del Betis en Mallorca por la mínima, con gol de Hemed, en mayo de 2013 y dos temporadas después, en Segunda división, dio comienzo a su buena racha con un triunfo por 1-2, en un partido en el marcaron los visitantes Rubén Castro, Jorge Molina y el delantero insular Xisco.

Un lustro más tarde, tras el regreso del Mallorca a Primera, los béticos repitieron marcador con goles de Joaquín, Fekir y del local Lago Junior y el único empate de esta racha fue en la jornada inaugural de la Liga 21/22 (1-1), con goles de Oliván y del portero mallorquinista Manolo Reina, en propia puerta.

En sus tres últimas visitas, los jugadores adiestrados por el chileno Manuel Pellegrini se impusieron en Palma: 1-2 en la campaña 22/23, con doblete de Borja Iglesias e igualada momentánea de Muriqi, y por la mínima en los precedentes más recientes, gracias a sendos goles de Altimira y Bakambu.

A pesar de esta racha reciente, el balance global entre estos dos contendientes en sus cuarenta duelos en la capital balear es favorable al Mallorca, que ha vencido en veintiún partidos de la serie (51%) frente a las once victorias béticas (27%) y a los nueve empates registrados (22%). EFE

lhg/cb/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tribunal confirma pena de 5 años por delitos sexuales a exfutbolista belga Eddy Snelders

Infobae

El Alavés puntuó en cuatro de sus cinco últimas visitas al Sánchez-Pizjuán

Infobae

Katsuka aprovecha un fallo de Solberg y es líder por delante de Evans

Infobae

Sábado 14 de febrero de 2026

Infobae

El viento hace caer árboles y placas solares sobre las vías del tren en tramos de Rodalies

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa