El Betis puntuó en sus seis últimas visitas al Mallorca

Sevilla, 12 feb (EFE).- El Betis, que el domingo disputa su partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga en el campo del Mallorca, no pierde desde hace más de un decenio en el feudo bermellón, donde ha sumado cinco victorias y un empate en sus seis últimas visitas.

La última derrota del Betis en Mallorca por la mínima, con gol de Hemed, en mayo de 2013 y dos temporadas después, en Segunda división, dio comienzo a su buena racha con un triunfo por 1-2, en un partido en el marcaron los visitantes Rubén Castro, Jorge Molina y el delantero insular Xisco.

Un lustro más tarde, tras el regreso del Mallorca a Primera, los béticos repitieron marcador con goles de Joaquín, Fekir y del local Lago Junior y el único empate de esta racha fue en la jornada inaugural de la Liga 21/22 (1-1), con goles de Oliván y del portero mallorquinista Manolo Reina, en propia puerta.

En sus tres últimas visitas, los jugadores adiestrados por el chileno Manuel Pellegrini se impusieron en Palma: 1-2 en la campaña 22/23, con doblete de Borja Iglesias e igualada momentánea de Muriqi, y por la mínima en los precedentes más recientes, gracias a sendos goles de Altimira y Bakambu.

A pesar de esta racha reciente, el balance global entre estos dos contendientes en sus cuarenta duelos en la capital balear es favorable al Mallorca, que ha vencido en veintiún partidos de la serie (51%) frente a las once victorias béticas (27%) y a los nueve empates registrados (22%). EFE

lhg/cb/og