El Atlético sorprende y desborda al Barcelona al descanso (4-0)

Madrid, 12 feb (EFE).- El Atlético de Madrid sorprende y desborda al Barcelona 4-0 al descanso del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que se disputa en el estadio Metropolitano.

En el minuto 6, Eric García introdujo el balón en su portería al ceder el balón al portero Joan García y fallar éste en la recepción del mismo (1-0). En el minuto 14, Griezmann aprovechó una asistencia de Nahuel Molina y, con la zurda, batió a Joan García (2-0). En el minuto 33 Lookman batió de nuevo a Joan García tras una cesión de Julián Alvarez (3-0). En el minuto 47, Julián hizo el 4-0 de un tremendo derechazo desde el borde del área.

El Atlético desbordó al Barcelona en la primera mitad, aprovechando a la perfección los espacios que le dejó el equipo de Hansi Flick, que tuvo una ocasión en el minuto 19, cuando Fermín estrelló un balón en el larguero de Musso y otra en el minuto 43, otra vez de Fermín. El Atlético pudo hacer incluso más goles, con ocasiones muy claras de Julián Alvarez y Giuliano Simeone. En el minuto 36 Lewandowski salió al terreno de juego en lugar de Casadó, que había visto cartulina amarilla minutos antes por una dura entrada a Giuliano. EFE

