El Athletic aparece en la Lista de Prohibiciones de Registro de la FIFA

Bilbao, 12 feb (EFE).- El Athletic Club aparece desde el miércoles en la Lista de Prohibiciones de Registro de la FIFA que incluye a "clubes que tienen prohibido temporalmente el registro de nuevos jugadores debido a diversas infracciones como disputas financieras o incumplimientos regulatorios".

Fuentes del club rojiblanco consultadas por EFE han aclarado que la entrada del Athletic en esa lista "no va a derivar en sanción alguna" y que se trata de "una discrepancia por unos derechos sobre un futbolista que serán solucionados en las próximas horas".

La web de la FIFA refleja que el castigo al que se enfrentaría el Athletic sería de tres ventanas de fichajes sin poder realizar incorporaciones, es decir, hasta enero de 2028.

La entidad rojiblanca es junto al Algeciras y el Vélez CF uno de los tres clubes españoles que aparecen en esa lista de la FIFA que se actualiza prácticamente a diario y en la que aparecen centenares de clubes de todas las confederaciones. EFE

ibn/asc