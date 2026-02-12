Espana agencias

El Alavés puntuó en cuatro de sus cinco últimas visitas al Sánchez-Pizjuán

Sevilla, 12 feb (EFE).- El Deportivo Alavés, que el sábado juega su encuentro de la vigésima cuarta jornada de LaLiga en el campo del Sevilla, ha puntuado en su cuatro de sus cinco últimas visitas a un estadio en el que, hasta el inicio de la presente década, había perdido catorce de sus dieciséis partidos.

Entre la derrota por la mínima, con gol Carreño, en el partido de la Segunda división de la temporada 1928/29 y el 2-0 cosechado en 2019 -tantos de Roque Mesa y Sarabia-, el Alavés sólo había logrado un empate y una victoria en el campo del Sevilla.

Un doblete de Echeandia superó el gol del local Juan Arza (1-2) en la Liga 1954/55 y en la campaña 1999/2000, Kodro adelantó de penalti a los vitorianos, remontaron los sevillistas mediante Juan Carlos y Zalayeta e hizo Astudillo el 2-2 final en el descuento.

En la temporada 19/20, se quebró ese dominio sevillista con el empate a uno sumado por el Alavés gracias a Joselu, que igualó el tanto del local Ocampos, y en la última jornada de la Liga siguiente, Papu Gómez le dio al Sevilla en la prolongación su última victoria de la serie.

Laguardia y Joselu adelantaron por dos veces a los babazorros en el Sánchez-Pizjuán en la campaña 21/22, aunque Ocampos y Rakiic igualaron el tanteo (2-2) y la segunda victoria del Alavés en el Sánchez-Pizjuán fue el 2-3 de la temporada siguiente: Tenegalia y Kike García pusieron el 0-2, Rafa Mir y Ocampos empataron y desequilibró Duarte el duelo en los minutos finales.

El precedente más cercano, el pasado Domingo de Resurrección, se saldó con un empate a uno en el que Peque adelantó a los sevillistas y Kike García hizo el gol visitante. EFE

lhg/cb/og

EFE

