Eguibar marca duodécimo tiempo en ronda de ordenamiento del cuadro; Romero, a la segunda

Livigno (Italia), 12 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard seis años antes, marcó el duodécimo tiempo en la ronda de ordenamiento del cuadro de competición de la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este jueves en Livigno.

Eguibar -que el pasado festejó su 32 cumpleaños en Livigno- cubrió el circuito olímpico en un minuto, ocho segundos y 97 centésimas; exactamente dos segundos y 60 centésimas menos que el francés Alan Chollet, que marcó el mejor tiempo en una primera bajada en la que el otro español, el también donostiarra Alvaro Romero, no completó el recorrido y tendrá que hacer una segunda ronda de la que quedan exentos los primeros veinte de la primera.

En este caso, y a diferencia de las pruebas de la Copa del Mundo o Mundiales, en las que las rondas previas fijan el corte de los mejores 32 que pasan a la final, las rondas previas no son determinantes, ya que sólo hay ese número de participantes en la prueba de este jueves en Livigno. Sirven para diseñar el cuadro de competición, por lo que, pase lo que pase en la segunda bajada, Romero también estará en los octavos de final, que arrancan a las dos menos cuarto de la tarde (las 12:45 horas GMT). EFE

