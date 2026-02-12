Detenido un psicólogo de una cárcel de Tarragona por presunto acoso sexual a trabajadoras

Tarragona, 12 feb (EFE).- Los Mossos d’Equadra detuvieron el pasado día 10 a un psicólogo del centro penitenciario Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona) por presunto acoso sexual a otras trabajadoras de la prisión.
Según ha adelantado ‘Diari de Tarragona’ y han confirmado a EFE fuentes policiales, el psicólogo ya fue suspendido anteriormente de empleo y sueldo durante seis meses, después de que dos empleadas del centro le denunciaran por acoso sexual. El hombre había vuelto a su puesto hacía pocas semanas.
El detenido está pendiente de pasar a disposición judicial y será entonces cuando el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña decida qué medidas tomará con él. EFE
