Detenido por agresión sexual a una menor en Torrenueva Costa (Granada)

Motril (Granada), 12 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Torrenueva Costa (Granada) a un hombre acusado de agresión sexual al abordar en la calle y realizar tocamientos a una adolescente de 14 años que iba acompañada en ese momento de su hermano menor, al que llevaba a la guardería.
Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron el viernes pasado y, tras cometer la agresión, el hombre se dirigió a un colegio y robó una bicicleta, hasta que esa misma mañana fue detenido por los agentes por un delito de agresión sexual y otro de hurto.
El arrestado, de nacionalidad belga, quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial. EFE
