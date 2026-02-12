DeChambeau, colíder en Adelaida con Rahm quinto a dos golpes

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El estadounidense Bryson DeChambeau se convirtió este jueves en el primer líder del torneo de Adelaida (Australia) de LIV, el circuito saudí de golf, empatado con el jugador local Marc Leishman, mientras que el español Jon Rahm comenzó con buen pie y se colocó quinto a dos golpes de la cabeza.

En una jornada en la que el viento sopló con fuerza, Bryson DeChambeau, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, y Leishman completaron la ronda con 66 golpes, seis por debajo del Grange Golf Club.

A un golpe se situaron los estadounidenses Dustin Johnson y Anthony Kim, quien ha pasado a tener un puesto fijo en el equipo 4Aces en sustitución de su compatriota Patrick Reed, quien decidió abandonar la liga saudí antes de empezar la temporada.

El siguiente grupo perseguidor, a dos golpes de los líderes, lo conforman Rahm, el mexicano Abraham Ancer, el norirlandés Graeme McDowell y el chileno Joaquín Niemann, ganador en Adelaida el pasado año.

Rahm hizo cinco 'birdies' y un 'bogey' en una jornada en la que volvió a demostrar que ha empezado la campaña en un buen estado de forma, después de ser segundo en el primer torneo de Riad el pasado fin de semana, con el ánimo de quitarse la espina que arrastra desde septiembre de 2024, cuando ganó su último torneo individual.

El siguiente español en la clasificación es Josele Ballester, con -3, mientras que Sergio García finalizó con un golpe bajo par. Peor actuación tuvieron Luis Masaveu, con +2, y David Puig, con +3, quienes completan el equipo español de los Fireballs.

Adelaida es la segunda prueba de la temporada de LIV después de Riad, donde los torneos del circuito saudí empezaron a contar para el ránking mundial.

En el primer torneo, se impuso el australiano Elvis Smylie, novato en LIV, quien fue uno de los más ovacionados por el público local en la jornada de hoy, aunque no tuvo su mejor día y acabó con -1. EFE