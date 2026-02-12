Espana agencias

DeChambeau, colíder en Adelaida con Rahm quinto a dos golpes

Guardar

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El estadounidense Bryson DeChambeau se convirtió este jueves en el primer líder del torneo de Adelaida (Australia) de LIV, el circuito saudí de golf, empatado con el jugador local Marc Leishman, mientras que el español Jon Rahm comenzó con buen pie y se colocó quinto a dos golpes de la cabeza.

En una jornada en la que el viento sopló con fuerza, Bryson DeChambeau, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, y Leishman completaron la ronda con 66 golpes, seis por debajo del Grange Golf Club.

A un golpe se situaron los estadounidenses Dustin Johnson y Anthony Kim, quien ha pasado a tener un puesto fijo en el equipo 4Aces en sustitución de su compatriota Patrick Reed, quien decidió abandonar la liga saudí antes de empezar la temporada.

El siguiente grupo perseguidor, a dos golpes de los líderes, lo conforman Rahm, el mexicano Abraham Ancer, el norirlandés Graeme McDowell y el chileno Joaquín Niemann, ganador en Adelaida el pasado año.

Rahm hizo cinco 'birdies' y un 'bogey' en una jornada en la que volvió a demostrar que ha empezado la campaña en un buen estado de forma, después de ser segundo en el primer torneo de Riad el pasado fin de semana, con el ánimo de quitarse la espina que arrastra desde septiembre de 2024, cuando ganó su último torneo individual.

El siguiente español en la clasificación es Josele Ballester, con -3, mientras que Sergio García finalizó con un golpe bajo par. Peor actuación tuvieron Luis Masaveu, con +2, y David Puig, con +3, quienes completan el equipo español de los Fireballs.

Adelaida es la segunda prueba de la temporada de LIV después de Riad, donde los torneos del circuito saudí empezaron a contar para el ránking mundial.

En el primer torneo, se impuso el australiano Elvis Smylie, novato en LIV, quien fue uno de los más ovacionados por el público local en la jornada de hoy, aunque no tuvo su mejor día y acabó con -1. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dimite la alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) al sentirse utilizada para perjudicar al PNV

Infobae

ERC acuerda con el Gobierno 180 nuevos jueces en dos años en Cataluña y se abstendrá en la ley de multirreincidencia

ERC acuerda con el Gobierno

Óscar López defiende los ministros-candidatos y acusa al PSOE de Lambán de no hacer oposición a Azcón al llegar Alegría

Óscar López defiende los ministros-candidatos

La confirmación del Bayern, la insistencia del Dortmund y la jornada en 5 focos

Infobae

El COI expulsa de los Juegos al ucraniano Heraskevych por no renunciar a su casco

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda,

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”