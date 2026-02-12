Danjuma y Thierry no se entrenan con el Valencia

Valencia, 12 feb (EFE).- El extremo neerlandés Arnaut Danjuma y el lateral portugués Thierry Rendall no se entrenaron este jueves con el Valencia a falta de tres días para el partido de este domingo contra el Levante en el Ciutat de València.

Danjuma no se ejercitó con sus compañeros por segundo entrenamiento consecutivo debido a unas molestias por las que el cuerpo técnico ha decidido gestionar las cargas de trabajo.

Thierry, tras varias semanas de baja por una lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, reapareció el domingo ante el Real Madrid unos minutos, pero ahora arrastra de nuevo molestias.

Desde el club aseguran que no hay gravedad en las molestias de Danjuma, mientras que en el caso de Thierry explican que esperarán a las dos últimas sesiones de trabajo antes del derbi valenciano para ver cómo evoluciona el portugués, que saltó al césped en el minuto 73 del partido ante el conjunto blanco.

Si el portugués no puede estar disponible para el partido, dejaría sin laterales derechos a Carlos Corberán con Dimitri Foulquier recién operado de la rodilla y con el canterano Rubo Iranzo con un esguince.

Mientras, el máximo goleador Hugo Duro, y autor del gol de la victoria ante el equipo azulgrana en Mestalla, sí completó la sesión matutina después de ejercitarse solo en una parte del último entrenamiento. EFE

