Cuatro años de cárcel para el violador de una mujer en un garaje al admitir la agresión

San Sebastián, 12 feb (EFE).- Un hombre que violó a una mujer en septiembre de 2024 en un aparcamiento de Sebastián ha aceptado este jueves una condena a cuatro años de prisión, tras reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular que ejercía la víctima.

El acuerdo evitará la celebración de la vista oral que estaba prevista entre este jueves y el viernes en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa y, por lo tanto, ya no será necesario que la víctima declare en el juicio.

Inicialmente el Ministerio Público reclamaba ocho años y diez meses para este hombre, que también robó a la víctima tras la agresión, aunque ha accedido a aplicarle la atenuante de reparación parcial del daño causado después de que el varón haya admitido la agresión y haya abonado 4.000 de los 8.000 euros con los que debe compensar a la víctima.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos sucedieron sobre las 23:15 horas del 13 de septiembre de 2024, cuando la mujer conoció al hombre en un bar de la capital guipuzcoana en el que ella estaba junto a dos amigas.

Sobre las 1:30 horas, la chica, "visiblemente afectada por el consumo de alcohol", se despidió de sus amigas y se marchó del local con la idea de tomar un taxi y marcharse a casa, momento en el que el hombre aprovechó que había perdido "la capacidad de control" para conducirla al citado aparcamiento donde la violó.EFE

EFE

