Crean empresa para impulsar un dispositivo de detección rápida de infecciones bacterianas

Barcelona, 12 feb (EFE).- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) han creado Eroica Dx, una empresa de base tecnológica ( 'spin-off') para desarrollar un dispositivo de detección rápida de infecciones bacterianas potencialmente mortales y su resistencia a los antimicrobianos.

En un comunicado, el CSIC ha explicado este jueves que este aparato podrá detectar la infección a partir de una pequeña muestra de sangre del paciente y en menos de 30 minutos.

Su objetivo es agilizar el diagnóstico y la prescripción del tratamiento que esté recibiendo un paciente, han especificado.

Esto es crucial en casos como la sepsis, una emergencia médica potencialmente mortal que ocurre cuando la respuesta inmunitaria del cuerpo a una infección se descontrola, provocando daño en sus propios tejidos y órganos.

Esta tecnología se enmarca en los dispositivos denominados PoC, que viene del inglés "Point of Care", unas herramientas médicas portátiles que permiten realizar pruebas de diagnóstico y monitorización directamente donde está el paciente.

La nueva empresa ha sido fundada por cinco investigadoras del Grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones Bioanalíticas (NanoB2A) del ICN2, un centro de investigación internacional en nanobiotecnología enfocado en el desarrollo de biosensores nanofotónicos y plasmónicos de alta sensibilidad.

La líder del grupo, Laura Lechuga, ha destacado que el lanzamiento de Eroica Dx se produce después de obtener resultados "muy relevantes" en la detección de los patógenos.

En los próximos meses, la filial estará abierta a rondas de inversión y colaboraciones estratégicas para acelerar el desarrollo de productos, la validación clínica y la entrada en el mercado.

El dispositivo que busca impulsar Eroica Dx utiliza una tecnología avanzada de biosensores fotónicos que permite la detección ultrasensible de bacterias y marcadores de resistencia, ha especificado el CSIC en el comunicado.

Los biosensores están integrados en microchips y cartuchos microfluídicos, unos elementos pequeños y desechables que permiten manejar cantidades muy reducidas de líquidos.

Estos microchips y cartuchos microfluídicos se fabrican mediante procesos industriales similares a los utilizados para la producción de microchips en la industria de los semiconductores, un sector que impulsa la inteligencia artificial, comunicaciones, automoción y dispositivos electrónicos diarios.

Laura Lechuga ha explicado que esta tecnología podría ampliarse en el futuro a la detección de otros tipos de infecciones, como las causadas por virus u hongos. EFE

