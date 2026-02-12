Cocineros de prestigio se suman a la campaña para salvar a la anguila de "la extinción"

Madrid, 12 feb (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado este jueves una campaña para intentar nuevamente declarar la anguila especie "en peligro de extinción", una iniciativa a la que se han adherido varios chefs españoles de la alta cocina.

En un vídeo lanzado en redes sociales, la vicepresidencia tercera Sara Aagesen ha explicado que la pesca para el consumo "está llevando a la anguila a la extinción".

"Es una medida respaldada por científicos, asociaciones, e incluso representantes de la alta cocina española", ha asegurado.

En el cierre de vídeo promocional aparecen los chefs Andoni Luis Aduriz, Ángel León, Maca de Castro, Joan Roca, Diego Guerrero, Yolanda León, Jesús Sánchez, María Gómez, Isabel Álvarez y Beatriz Sotelo, que con su presencia apoyan la iniciativa del Miteco.

La campaña se publica una días antes de la próxima reunión del Comité de Flora y Fauna, en cuyo orden del día el Ministerio ha incluido la propuesta de declarar a la anguila (angula) especie en peligros de extinción e incorporarla al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe).

Aagesen explica en el vídeo el proceso reproductivo de la anguila, que nacen en el Mar de los Sargazos, en el océano Atlántico, a 6.000 kilómetros, desde donde empiezan una "travesía épica" de un año hasta llegar a suelo europeo, "donde se transforman en angulas iniciando el camino hacia los ríos, y donde crecerán durante años hasta convertirse en anguilas".

Según la ciencia, dice Aaegesen, la especie se encuentra en "peligro crítico y fuera de los límites biológicos de seguridad". A las costas europeas llega "menos del 10 % de ejemplares que llegaban hace apenas unas décadas".

La situación es "sencillamente insostenible". Por ello, asegura, "es necesario declarar la anguila en peligro de extinción". EFE