CN Barcelona cae y deja escapar el liderato; Terrassa cierra la fase de grupos con triunfo

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El CN Barcelona cayó este jueves en la Nova Escullera ante el Szolnoki húngaro (12-16) y cedió el liderato del Grupo B en la última jornada de una primera fase de la Eurocopa que el Terrassa cerró con victoria por la mínima ante el Duisburg alemán (13-14).

El decano del waterpolo español tenía en su mano asegurar el primer puesto, lo que le habría ofrecido un camino más favorable en los octavos de final. Sin embargo, más allá de la igualdad inicial (2-2 en el primer cuarto), el CN Barcelona nunca encontró su ritmo.

La intensidad física del Szolnoki terminó por desbordar a los cenebistas, que encajaron un devastador parcial de 0-4 en apenas cuatro minutos tras el descanso que precipitó el desenlace (4-10, min.20).

El intento de reacción del cuadro barcelonés fue insuficiente. La ineficacia en las superioridades numéricas (5/12) y los penaltis fallados (0/2) pesaron demasiado, y los hombres de Andrei Iosep nunca lograron reengancharse al partido hasta el 12-16 final.

Así, concluyen la primera fase como segundos del grupo, un puesto que, aunque les permite avanzar, les privó del liderato que tenían al alcance de la mano.

Y, segundo, también pasará el Terrassa, que, pasara lo que pasara este jueves, ya sabía su posición para los octavos de final. Pese a que el partido no se jugaba nada en términos clasificatorios, el cuadro egarense cerró la fase de grupos con un meritorio triunfo, que empezó a cimentar con un parcial de 0-4 en el segundo cuarto.

El equipo dirigido por Sergi Mora resistió el empuje de Vukasin Simic, máximo goleador del partido con seis tantos, y, aunque en un arreón final el cuadro alemán metió el miedo en el cuerpo (10-12, min.26), supo cerrar el partido con la calma que le da la experiencia de una gran aventura europea.

Así, el conjunto catalán alcanza una clasificación histórica que supera con creces su desempeño de la temporada pasada, cuando quedó eliminado en la fase de grupos sin puntuar. Ahora, sin presión y con todo por ganar, buscará seguir escribiendo su historia en Europa. EFE

avm/cmm

