Ceferin:"Estoy muy contento por vuelta de R.Madrid y Barcelona a familia fútbol europeo"

Redacción deportes (Madrid), 12 feb (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró este jueves en el 50 Congreso del organismo en Bruselas que está "personalmente muy contento de que el Real Madrid y el Barcelona vuelvan a la familia del fútbol europeo", tras el acuerdo para acabar con la Superliga anunciado ayer.

"Hemos tenido algunos desacuerdos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero nunca nos perdimos el respeto mutuo, ni perdimos el amor por el juego. El único ganador de esta situación es el fútbol, nadie más", dijo en mitad de un aplauso de la sala, en presencia de representantes de las 55 federaciones de la UEFA.

Ceferin reconoció y agradeció la labor de intermediación del presidente de los Clubes Europeos (EFC), el catarí Nasser Al-Khelaifi, para alcanzar el acuerdo ante una situación de la que todos estaban "cansados" y defendió que "el fútbol no puede venderse ni comprarse".

"El futuro del fútbol europeo es muy brillante. En un mundo fragmentado, el fútbol todavía está conectado, ofrece un idioma común. Hemos afrontado retos más difíciles que nunca, pero el fútbol ha elegido unidad en lugar de fragmentación y eso nos conduce la convicción de que nuestro futuro es brillante", aseguró.

El presidente hizo un alegato a favor de mantener las convicciones y los principios de la organización, por parte de todos los actores que forman parte de la misma, y destacó el crecimiento de sus competiciones y las audiencias, especialmente con la modificación del formato de las competiciones de clubes, frente a quienes dudaron de ello.

"55 asociaciones, diferentes historias y realidades y una sola pirámide. La reforma de nuestras competiciones ha sido exitosa. Consultamos, escuchamos y actuamos juntos. Ahora son más dinámicas y competitivas y no es casualidad, es el resultado del desarrollo responsable", añadió.

Tras destacar la importante colaboración con los clubes europeos (EFC) y con la UE, insistió también en el mantenimiento de la pirámide del fútbol, "con los valores en la base" y destacó la obtención de cifras récord de audiencia, de beneficios y para solidaridad", a la vez que se refirió a la continuidad de la afición de los jóvenes al fútbol, pese al momento de digitalización y la irrupción de la IA.

"El rápido desarrollo de la IA puede reproducir cualquier cosa pero el fútbol ocurre en sitios reales y con gente real. Los jóvenes no se han alejado. Están aquí. Observando, siguiendo y llenando estadios en números sin precedentes. Ningún algoritmo, ningún avatar, ningún bot, puede reemplazar lo que se lucha en el campo y la camiseta en un día de partido", recalcó.

En su intervención, Ceferin consideró necesario proteger la salud de los jugadores frente a la carga de partidos, a los aficionados y también el mantenimiento en su territorio de las ligas domésticas. "¿cómo construyen la identidad si te llevas los partidos fuera", se cuestionó, antes de enviar un "mensaje simple a los gobiernos internacionales"

"Trabajen con nosotros contra la discriminación, por la seguridad de los aficionados, no contra ellos. Cuando la mayoría de las autoridades actúan en solitario, sin diálogo, los días de partido son más frágiles, menos seguros. Debemos abrir las puertas, no cerrarlas proteger a los aficionados y no apartarlos. Dejar el fútbol en el lugar al que pertenece, porque la seguridad y la inclusión no son contrarias y dependen la una de la otra", consideró. EFE

