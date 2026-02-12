Espana agencias

Ceferin:"Estoy muy contento por vuelta de R.Madrid y Barcelona a familia fútbol europeo"

Guardar

Redacción deportes (Madrid), 12 feb (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró este jueves en el 50 Congreso del organismo en Bruselas que está "personalmente muy contento de que el Real Madrid y el Barcelona vuelvan a la familia del fútbol europeo", tras el acuerdo para acabar con la Superliga anunciado ayer.

"Hemos tenido algunos desacuerdos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero nunca nos perdimos el respeto mutuo, ni perdimos el amor por el juego. El único ganador de esta situación es el fútbol, nadie más", dijo en mitad de un aplauso de la sala, en presencia de representantes de las 55 federaciones de la UEFA.

Ceferin reconoció y agradeció la labor de intermediación del presidente de los Clubes Europeos (EFC), el catarí Nasser Al-Khelaifi, para alcanzar el acuerdo ante una situación de la que todos estaban "cansados" y defendió que "el fútbol no puede venderse ni comprarse".

"El futuro del fútbol europeo es muy brillante. En un mundo fragmentado, el fútbol todavía está conectado, ofrece un idioma común. Hemos afrontado retos más difíciles que nunca, pero el fútbol ha elegido unidad en lugar de fragmentación y eso nos conduce la convicción de que nuestro futuro es brillante", aseguró.

El presidente hizo un alegato a favor de mantener las convicciones y los principios de la organización, por parte de todos los actores que forman parte de la misma, y destacó el crecimiento de sus competiciones y las audiencias, especialmente con la modificación del formato de las competiciones de clubes, frente a quienes dudaron de ello.

"55 asociaciones, diferentes historias y realidades y una sola pirámide. La reforma de nuestras competiciones ha sido exitosa. Consultamos, escuchamos y actuamos juntos. Ahora son más dinámicas y competitivas y no es casualidad, es el resultado del desarrollo responsable", añadió.

Tras destacar la importante colaboración con los clubes europeos (EFC) y con la UE, insistió también en el mantenimiento de la pirámide del fútbol, "con los valores en la base" y destacó la obtención de cifras récord de audiencia, de beneficios y para solidaridad", a la vez que se refirió a la continuidad de la afición de los jóvenes al fútbol, pese al momento de digitalización y la irrupción de la IA.

"El rápido desarrollo de la IA puede reproducir cualquier cosa pero el fútbol ocurre en sitios reales y con gente real. Los jóvenes no se han alejado. Están aquí. Observando, siguiendo y llenando estadios en números sin precedentes. Ningún algoritmo, ningún avatar, ningún bot, puede reemplazar lo que se lucha en el campo y la camiseta en un día de partido", recalcó.

En su intervención, Ceferin consideró necesario proteger la salud de los jugadores frente a la carga de partidos, a los aficionados y también el mantenimiento en su territorio de las ligas domésticas. "¿cómo construyen la identidad si te llevas los partidos fuera", se cuestionó, antes de enviar un "mensaje simple a los gobiernos internacionales"

"Trabajen con nosotros contra la discriminación, por la seguridad de los aficionados, no contra ellos. Cuando la mayoría de las autoridades actúan en solitario, sin diálogo, los días de partido son más frágiles, menos seguros. Debemos abrir las puertas, no cerrarlas proteger a los aficionados y no apartarlos. Dejar el fútbol en el lugar al que pertenece, porque la seguridad y la inclusión no son contrarias y dependen la una de la otra", consideró. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Punta Umbría (Huelva) se persona como acusación popular en el caso del accidente de Adamuz

Infobae

Ferraz cierra la puerta a permitir un gobierno de Guardiola en Extremadura: "No va a haber abstención"

El partido socialista descarta intervenir en la votación para respaldar la investidura de la representante popular en la región, cerrando así la posibilidad de facilitar un ejecutivo alternativo sin acuerdo entre la derecha y la formación de Abascal

Ferraz cierra la puerta a

Retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona por plásticos en la catenaria

Infobae

El Congreso fusiona las dos comisiones que creó sobre el apagón y podrá empezar a investigar, diez meses después

Tras meses de bloqueo parlamentario, la Cámara unifica finalmente los trabajos sobre el corte de energía nacional de abril de 2025, permitiendo que diputados comiencen a indagar retrasos, responsabilidades y causas bajo la presidencia de Idoia Sagastizábal

El Congreso fusiona las dos

Vox ve irresponsable que el PP "pida" al PSOE el "favor" de abstenerse en Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa