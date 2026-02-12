Cataluña actualiza la previsión de peligro muy alto por viento hasta esta medianoche

Barcelona, 12 feb (EFE).- El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha avisado este jueves mediante una publicación en X de que prevé una situación de peligro muy alto por el temporal de viento hasta la 1 hora de este viernes.

Así pues, la alerta activada para hoy jueves, desde las 7 horas, se alargará, por ahora, hasta la 1 horas del viernes.

El grado de peligro es el más alto posible (6/6), con rachas de viento que podrían alcanzar los 30 metros por segundo.

Durante este jueves, la provincia de Barcelona y algunas comarcas de Girona, Lleida y Tarragona se encuentran en la más grave situación, mientras que el resto de Cataluña está, mayoritariamente, en peligro alto.

Meteocat también ha hecho otra publicación en X, en la que ha detallado que también prevé peligro por viento entre el viernes por la tarde, a partir de las 19 horas, hasta la 1 horas del domingo, en este caso de peligro alto (4/6).

La racha máxima de viento podría superar los 25 metros por segundo entre estos días.

El viernes se prevé una situación de peligro alto en las en las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Tarragonès y Baix Penedès (Tarragona) y en las comarcas de Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Pallars Jussà (Lleida).

Mañana se prevé también peligro moderado en una parte remarcable de Cataluña.

En cambio, durante el sábado muchas comarcas pasarían a estar en peligro alto.

Protección Civil mantiene en fase de alerta el plan especial de emergencias por viento en Cataluña (VentCat).

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha lanzado también un aviso por oleaje, ya que espera una situación de peligro moderado entre la Costa Brava (Girona) y la Costa del Garraf (Barcelona).

En cambio, para el sábado se prevé una situación de peligro alto por oleaje en las comarcas del Alt y el Baix Empordà (Girona). EFE