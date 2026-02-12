Espana agencias

Carlos Ares, Zahara, Bebe y Kiko Veneno, en el Festival Miramar Gauak de San Sebastián

San Sebastián, 12 feb (EFE).- Carlos Ares, Zahara, Bebe, Kiko Veneno, Veintiuno e Idoia son algunos de los artistas que participarán en la tercera edición del festival donostiarra Miramar Gauak que se celebrará el próximo mayo, por el que también pasarán la mexicana Silvana Estrada y Mikel Erentxun con el 40 aniversario de Duncan Dhu.

Los jardines del Palacio de Miramar acogerán, del 28 al 30 de mayo, esta edición 2026, de la que también forman parte Neomak, Luis Fercán, Supercremalleras, Smile, Isora y los DJ LaMia Mari y Disco Bambinos.

Miramar Gauak tiene como principal objetivo "convertirse en toda una celebración de la música en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad", destacan sus impulsores, la promotora Get In y CaixaBank MusicXperience, en una nota.

La nueva edición pretende consolidarse como "una cita anual indispensable" en la capital guipuzcoana, "con ánimo de garantizar una experiencia única, sostenible e inolvidable para el público".

Las actuaciones discurrirán en dos escenarios; en el denominado La Concha, en el espacio desde el que se contempla la bahía, cantará Silvana Estrada, ganadora de un Latin GRAMMY y nominada en varias ocasiones a este galardón y la del grupo local Isora de la mano de Katapulta.

Al día siguiente, será el turno del folclore vasco y la electrónica con la propuesta de Neomak y del show guitarrero de los jóvenes de Gernika-Lumo Supercremalleras.

El cantautor gallego Luis Fercán presentará último disco, 'Cerezos en flor' el día 30 y los getxotarras Smile pondrán al público a bailar con sus ritmos especiales y mensajes llenos de optimismo, destaca Get In.

El escenario Palacio, de mayor tamaño y situado en la parte trasera del Palacio Miramar, contará el jueves 28 con Zahara y su reivindicativo nuevo show, 'Zahara Rave' y con Carlos Ares, considerado uno de los artistas más importantes de la nueva escuela pop.

Veintiuno, una de las bandas de moda del panorama nacional, actuará el día 29 de mayo en una jornada que llevará al mismo escenario a Mikel Erentxun y su banda con el repertorio del 40 aniversario de Duncan Dhu.

El sábado 30 de mayo, el público podrá disfrutar con la cantante vasca Idoia y sus canciones incluidas en 'De amar y desandar”, con el veterano Kiko Veneno y sus conocidos clásicos y con Bebe, que celebrará los 20 años de su exitoso disco 'Pa fuera telarañas'.

Las jornadas de viernes y el sábado finalizarán con los DJ Disco Bambinos y LaMia Mari, respectivamente. Las entradas del festival se pondrán a la venta el próximo martes, 17 de febrero. EFE

