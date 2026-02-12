Cae una organización en Almería con 3,5 toneladas de droga y un arsenal de guerra

Almería, 12 feb (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido (Almería) una "macroestructura" criminal dedicada al narcotráfico internacional a la que ha intervenido 3,5 toneladas de droga y un arsenal de guerra listo para usar, en una operación que se ha saldado con cinco detenidos, uno de los cuales intentó disparar con un fusil de asalto a los agentes durante un registro.

La operación, enmarcada en el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, ha permitido desmantelar un clan familiar asentado en el barrio de Matagorda que utilizaba una potente infraestructura logística para traficar con hachís, marihuana y cocaína hacia el centro de Europa.

Según ha detallado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto al comisario provincial, Antonio María Delgado, y el comisario de El Ejido, José Antonio Roca, la intervención se ha cerrado con la aprehensión de más de 2.500 kilos de hachís, una tonelada de marihuana -entre cogollos, picadura y polen-, cerca de medio kilo de cocaína y más de 52.000 euros en efectivo.

Además ha sido incautado un "arsenal de guerra" compuesto por un fusil de asalto CETME C calibre 7.62, un rifle Blaser R93, subfusiles, varias escopetas y armas cortas, entre ellas una pistola Glock de 9 milímetros y otra de marca Rohm.

Roca ha destacado la extrema peligrosidad del momento de la intervención, ya que uno de los miembros de la red, al percatarse de la presencia policial, "estaba municionando el subfusil" para repeler a los agentes.

"Tenía fallos, no podía meter bien el cargador y hubo que reducirlo", ha explicado Roca, quien ha añadido que la pistola Glock incautada tenía "bala en recámara", por lo que estaba lista para hacer fuego al apretar el gatillo.

Además ha alertado sobre la munición intervenida, capaz de perforar los chalecos antibalas estándar de las patrullas de seguridad ciudadana, lo que obliga a las unidades a utilizar protecciones balísticas especiales.

La investigación, iniciada en septiembre de 2025 y explotada entre el pasado lunes y martes, ha puesto al descubierto un sofisticado 'modus operandi'.

El comisario provincial ha explicado que la organización cultivaba y procesaba marihuana y polen "prensado" en una "macroindustria" local para su venta en el centro de Europa.

Con los beneficios de esta exportación, financiaban la logística para introducir grandes partidas de hachís desde el norte de África.

De los cinco detenidos, cuatro pertenecen a un clan familiar con gran arraigo en El Ejido, mientras que el quinto es un ciudadano extranjero que ejercía labores de "guardés" custodiando la droga.

La red mantenía sus centros de producción en Matagorda, mientras que la dirección de la trama residía y blanqueaba los beneficios en la urbanización de lujo de Almerimar.

El subdelegado del Gobierno ha subrayado que esta operación "no es un hecho aislado" sino fruto de una estrategia de "presión policial continua" para la que "no existe impunidad".

Martín ha destacado que, en el marco del plan de intensificación contra el narco, las actuaciones no se circunscriben solo a El Ejido, sino que se extienden a la vecina localidad de Roquetas de Mar.

Por su parte, el comisario provincial ha reconocido que, aunque esta operación es un éxito, supone solo "un mordisquito", dada la inmensa capacidad logística que ofrece el tejido industrial y agrícola del Poniente almeriense para el crimen organizado, que camufla sus transportes ilícitos entre el tráfico legal de mercancías. EFE

