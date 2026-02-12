Espana agencias

Bublik se cita con Munar en cuartos

Guardar

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El kazajo Alexander Bublik evitó la remontada del alemán Jan Lennard Struff y después de tres sets (7-6(2), 4-6 y 6-3) selló el triunfo que le llevó a los cuartos de final del torneo de Róterdam donde tendrá como rival al español Jaume Munar.

El tercer favorito del torneo, décimo del mundo, necesitó dos horas y siete minutos para enderezar el choque y avanzar en el torneo.

Bublik, este año campeón en Hong Kong, jugará con Munar que eliminó al ruso Karen Khachanov, quinto cabeza de serie, por 7-6(8), 3-6 y 6-3. Será la segunda vez que el kazajo juegue con el español que en el 2025 se impuso en Wimbledon en cinco sets.

Previamente, el sexto jugador del mundo y campeón de 2022, el canadiense Felix Auger-Aliassime, derrotó al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-4 para llegar a los cuartos de final en Róterdam.

El norteamericano acumula noventa victorias en pista cubierta dura desde 2020, más que nadie en este período, y el viernes se enfrentará al séptimo cabeza de serie, el local Tallon Griekspoor. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Viajeros tren Madrid-Cáceres afectados por accidente en Talavera continuarán por carretera

Infobae

Sánchez ve el ascenso de Gimeno Durán, primera mujer coronel de la Guardia Civil, como un paso hacia la "igualdad real"

Sánchez ve el ascenso de

Un acertante de Los Naranjeros (Tenerife) gana 2.681.354 euros en la Bonoloto

Infobae

Xavi Pascual: "Vamos sobreviviendo cómo podemos"

Infobae

Llorente: "Para nada estamos en la final"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social endurece el

La Seguridad Social endurece el control sobre empleados con dos o más bajas médicas: estos son los cambios

Un fallecido tras el choque entre un Alvia y un coche en un paso a nivel de Talavera de la Reina

Al menos dos personas muertas y una herida grave en un incendio en un edificio de Jávea (Alicante)

Óscar López señala al fallecido Lambán por los malos resultados del PSOE en Aragón y Pilar Alegría le defiende: “Señalar a unos u otros como responsables es un error”

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

ECONOMÍA

¿Se pueden heredar las criptomonedas?

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

Así son las parejas que pueden permitirse ahora comprar un piso financiado con hipoteca

Cuánto les cuesta a los españoles aconsejar al rey: los altos cargos de Zarzuela ya se reparten un millón y medio de euros

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa