Bublik se cita con Munar en cuartos

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El kazajo Alexander Bublik evitó la remontada del alemán Jan Lennard Struff y después de tres sets (7-6(2), 4-6 y 6-3) selló el triunfo que le llevó a los cuartos de final del torneo de Róterdam donde tendrá como rival al español Jaume Munar.

El tercer favorito del torneo, décimo del mundo, necesitó dos horas y siete minutos para enderezar el choque y avanzar en el torneo.

Bublik, este año campeón en Hong Kong, jugará con Munar que eliminó al ruso Karen Khachanov, quinto cabeza de serie, por 7-6(8), 3-6 y 6-3. Será la segunda vez que el kazajo juegue con el español que en el 2025 se impuso en Wimbledon en cinco sets.

Previamente, el sexto jugador del mundo y campeón de 2022, el canadiense Felix Auger-Aliassime, derrotó al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-4 para llegar a los cuartos de final en Róterdam.

El norteamericano acumula noventa victorias en pista cubierta dura desde 2020, más que nadie en este período, y el viernes se enfrentará al séptimo cabeza de serie, el local Tallon Griekspoor. EFE