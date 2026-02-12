Espana agencias

Aznar carga contra Albares por vincularlo a Epstein con "insinuaciones calumniosas"

Madrid, 12 feb (EFE).- La fundación FAES del expresidente del Gobierno José María Aznar ha cargado este jueves contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y le ha acusado de "esconderse tras la inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones calumniosas" y vincularlo al millonario pederasta fallecido Jeffrey Epstein.

Albares recordó la aparición del nombre de Aznar en los llamados papeles de Epstein la semana pasada en el Senado y este miércoles lo volvió a citar en el pleno del Congreso, para responder a las sospechas lanzadas por el PP sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su relación con las compañías Huawei o Plus Ultra.

"Yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre presidentes; el presidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein, y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación", manifestó tras reprochar a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo su "obsesión" con Zapatero.

Aznar le ha respondido este jueves a través de FAES que insinúa en un comunicado que Albares podría acabar en los tribunales si lo relaciona con las actividades del estadounidense.

"Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España", señala.

FAES critica con dureza la gestión de Albares, le achaca una "diplomacia de pasarela" y lo acusa de confundir diplomáticos con "mayordomos" e invocar el derecho internacional según criterios "desvergonzadamente oportunistas", diferentes para Gaza o para el Sáhara Occidental.

"Debemos al ministro una política abonada a la impostura y el disfraz, que bate récords de desprestigio internacional hasta haber logrado alcanzar, por fin, el grado cero de relevancia exterior", destaca la fundación, que irónicamente señala que "esconderse tras la inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones calumniosas no es propio de nuestro rimbombante y arrojado canciller".

A su juicio, contestar a preguntas de la oposición con los papeles de Epstein es "elevar el pellizco de monja a categoría política". EFE

EFE

