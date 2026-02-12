Espana agencias

Ayuso defiende su Medalla a EEUU frente a un Gobierno que ha decidido "aislar" a España y solo "llevarse bien con Hamás"

Isabel Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo nacional de alejar a España en el escenario internacional y afirma que la entrega del reconocimiento a Estados Unidos responde a la historia compartida entre naciones y no a afinidades políticas partidas

Guardar

Durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso insistió en que la entrega de la Medalla Internacional al pueblo de Estados Unidos responde a la larga historia compartida entre las dos naciones y no a una orientación política determinada. Según informó Europa Press, la presidenta madrileña subrayó que el reconocimiento no se concede a un gobierno concreto, sino al país en su conjunto, en conmemoración de sus 250 años de independencia. La discusión surgió en un contexto de críticas de la oposición sobre la gestión internacional y sanitaria del Ejecutivo autonómico.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Ayuso argumentó ante los diputados que la decisión de entregar la Medalla no responde a afinidades partidistas ni a coyunturas políticas, sino a la relación histórica entre España y Estados Unidos. Además, la presidenta defendió que es fundamental que las relaciones entre naciones no dependan de los cambios de gobierno, sino de vínculos a largo plazo entre pueblos y ciudadanía. En este sentido, afirmó: "Quiero que quede claro que esa medalla va a una nación, esté en un gobierno o esté en el otro. A una nación compuesta por votantes republicanos, por votantes demócratas o por no votantes", enfatizando el carácter institucional del galardón.

Europa Press detalló que Ayuso respondió a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien cuestionó el motivo y el momento oportuno de la entrega del reconocimiento internacional. Ayuso manifestó su desacuerdo con la política exterior del Ejecutivo nacional, al que acusó de haber "aislado" a España en el escenario internacional y de priorizar la relación con actores como Hamás. "No se pueden romper los puentes entre naciones porque un Gobierno ahora mismo, que ni siquiera da explicación si en el Congreso de los Diputados, haya decidido aislarnos ante el mundo y solamente llevarse bien con Hamás", aseveró la presidenta madrileña durante su intervención en el Pleno.

La jefa del Ejecutivo autonómico matizó, además, que la política exterior debe permanecer alejada del debate partidista y de las diferencias coyunturales entre gobiernos de distinto color político. "A pesar de los gobiernos, la vida sigue y una cosa son los ciudadanos y las naciones; y por otro lado los ejecutivos que van y vienen", recalcó en su intervención, citada por Europa Press. Para Ayuso, la entrega de la Medalla Internacional refuerza el compromiso de Madrid con el mantenimiento de los lazos atlánticos, subrayando que "desde el Gobierno madrileño no van a romper los puentes atlánticos con Estados Unidos, un país con el que siempre se ha entendido España y lo va a seguir haciendo".

Según reportó Europa Press, la reacción de la oposición fue inmediata. Manuela Bergerot insistió en que los reconocimientos internacionales no ocultan las dificultades internas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y vinculó la entrega de la medalla a los problemas en la sanidad regional. Bergerot advirtió a Ayuso sobre el futuro de la conocida como 'Ley Quirón', que el Ministerio de Sanidad, presidido por Mónica García (Más Madrid), está impulsando para restringir la colaboración público-privada en la sanidad. De acuerdo con Europa Press, la portavoz aseguró que estas medidas alterarán significativamente el funcionamiento actual del sistema sanitario madrileño.

El debate, según consignó Europa Press, también centró la atención de la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien vinculó la política internacional de Ayuso a posturas que, en su opinión, no representan los valores mayoritarios de la sociedad madrileña. Espinar cuestionó abiertamente los referentes internacionales de la presidenta regional y citó ejemplos polémicos de figuras estadounidenses. En el Pleno, la portavoz socialista preguntó: "¿Me puede decir quién es su faro en el mundo libre? Trump, Epstein, los agentes del ICE, que asesinan a sangre fría, que están persiguiendo a gente por hablar español... Entérese de algo, señora Ayuso, que detienen a niños de 5 años", acusó Espinar, quien finalmente planteó una pregunta a la presidenta acerca de sus preferencias musicales entre Bad Bunny y Kid Rock, aludiendo tanto a artistas del espectáculo estadounidense como a la polarización política en ese país.

Tal como reportó Europa Press, Díaz Ayuso rechazó las críticas al acento político de la entrega de la Medalla Internacional y reiteró la voluntad de su gobierno de mantener relaciones institucionales sólidas con Estados Unidos, independientemente de la administración que gobierne en cada país. Argumentó que no se deben trasladar los desacuerdos internos a la política exterior, subrayando la importancia de reconocer los vínculos históricos y el papel de la ciudadanía en la construcción de las relaciones internacionales. La presidenta aludió de forma indirecta al Ejecutivo central al afirmar que "es como si el resto de los españoles tuviéramos que ir por el mundo pidiendo perdón por Pedro Sánchez".

Durante la sesión, la atención se dividió entre la política internacional y los retos internos en la Comunidad de Madrid, marcados por las tensiones sobre el futuro de la sanidad pública y la relación con el Gobierno central. Según detalló Europa Press, la oposición buscó vincular ambos planos, presentando la actuación del Gobierno regional en el conjunto de decisiones que, según sus argumentos, afectan tanto al posicionamiento internacional de España como a la calidad de los servicios públicos en la región.

A lo largo del debate, tanto la presidenta madrileña como las portavoces de Más Madrid y del PSOE plantearon sus posiciones sobre el papel que debe jugar la Comunidad en las relaciones exteriores y el alcance de las decisiones institucionales. Europa Press consignó que la controversia sobre la Medalla Internacional a Estados Unidos se inscribe en el marco de la conmemoración de los 250 años de independencia de ese país, así como en el contexto del debate nacional sobre el aislamiento internacional y los alineamientos del Gobierno central actuales.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoMedalla InternacionalEstados UnidosPedro SánchezComunidad de MadridEspañaGobiernoHamásManuela BergerotMar EspinarEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ceferin: "Estoy muy contento por vuelta de R.Madrid y Barcelona a familia fútbol europeo"

Infobae

Hoy será noticia. Sábado, 14 de febrero

Infobae

Un estudio de la Universidad de Cádiz sitúa en Jerez el primer partido de fútbol en España

Infobae

España está lista para aplicar sistema de verificación de edad pero solo en dominios ".es"

Infobae

Buscan al pesquero Itoitz, propiedad del alcalde de Muxía y cuyos tripulantes se salvaron

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa