Artists at Risk y los exiliados iraníes Mahsa Mohebali y Hossein Zoghi, en el IrídiaFest

Barcelona, 12 feb (EFE).- La red Artists at Risk y los creadores iraníes exiliados en Cataluña Mahsa Mohebali y Hossein Zoghi serán algunos de los participantes en el IrídiaFest 2026, que se celebrará en Barcelona los días 13 y 14 de marzo, un festival "espacio de encuentro" entre cultura y derechos humanos.

Artists at Risk, una red internacional con sede en Helsinki que ofrece "apoyo, reubicación y financiación a artistas y profesionales de la cultura en situación de riesgo", abrirá el evento con una jornada sobre arte, exilio y libertad de expresión en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en un acto en el que se pondrá el foco en la "libertad artística ante la persecución y la censura", con el testimonio de Mohebali y Zoghi, según han informado los organizadores este jueves.

La sesión se articulará a través de dos mesas redondas en las que intervendrán los fundadores de Artists at Risk, Marita Muukkonen e Ivor Stodolsky, y en la segunda estarán los creadores iraníes exiliados en Cataluña, moderados por la directora de Irídia, Anaïs Franquesa, y el periodista Agus Morales, respectivamente.

El objetivo es poner en común "experiencias de creación bajo amenaza, visibilizar las vulneraciones del derecho a la libertad de expresión y reivindicar el papel de las redes de apoyo como espacios de protección y continuidad creativa".

Impulsado por Irídia–Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, con el apoyo de Say It Loud, el IrídiaFest proseguirá el sábado en la Sala Paral·lel 62 con música en directo de Faixa, Aïta Mon Amour, Hajar y Baluca DJ Set. EFE

