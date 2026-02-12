Espana agencias

Alonso rueda 55 vueltas y pone el monoplaza al límite de 316 km/h fijado por Aston Martin

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, ha rodado hasta 55 vueltas en el circuito de Baréin durante esta mañana en una segunda jornada de "test" muy productiva para el equipo británico.

El bicampeón del mundo de la Fórmula 1 ha cosechado información de gran valor para los ingenieros de Aston Martin gracias a su buen hacer al volante, donde ha logrado llegar al límite de 316 kilómetros por hora impuesto por su escudería.

El asturiano ha puesto su mejor tiempo en 1:38.960, casi cinco segundos por encima de Leclerc que ha marcado el ritmo de las pruebas, y consigue dejar buenas sensaciones para el equipo con los neumáticos duros, cuyo objetivo era rodar y probar el nuevo motor que ha respondido de manera satisfactoria.

El mejor tiempo lo ha marcado el monegasco Charles Leclerc con un 1:34.273 que sitúa todas las miradas puestas en Ferrari cuyo monoplaza ha alcanzado en recta una velocidad punta de 338 kilómetros por hora.

Por detrás de Leclerc ha estado el McLaren del ingles Lando Norris, que con neumáticos medios ha conseguido situarse a tan solo medio segundo del piloto de Ferrari y es el piloto que mejor tanda ha conseguido en el día de hoy.

Por otra parte, Red Bull, una de las favoritas para el Mundial, sigue dejando dudas y ha presentado una avería en el monoplaza del "rookie" francés Isaac Hadjar que tan solo ha podido completar una vuelta, lo que demuestra la dificultad de la transición de motor del equipo austriaco. EFE

