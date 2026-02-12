Alonso: "Nos queda mucho trabajo por hacer, tenemos que mejorar el ritmo"

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El español Fernando Alonso, piloto de la escudería Aston Martin, indicó que el equipo británico aún tiene mucho "trabajo por hacer", especialmente a la hora de "mejorar el ritmo", tras finalizar la segunda jornada de 'test' en el circuito de Baréin.

Alonso, que por la mañana había rodado 55 vueltas con su nuevo AMR26, acabó con 98 la jornada de hoy, y dejó su mejor tiempo en 1:38.248, a casi 4 segundos del monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, el más rápido de este jueves.

"Está claro que aún nos queda mucho trabajo por hacer y que tenemos que mejorar nuestro ritmo. El equipo analizará todo durante los próximos días para asegurarse de que estamos bien preparados para las pruebas de la semana que viene y para la primera carrera de la temporada en Melbourne", declaró Alonso al equipo Aston Martin al final de la jornada.

El bicampeón del mundo de la Fórmula 1, que tuvo problemas en la curva siete del circuito, cosechó información de gran valor para los ingenieros de Aston Martin gracias a su buen hacer al volante, con el que alcanzó los 316 kilómetros, pero terminó en el decimocuarto y penúltimo lugar en los entrenamientos.

"Ha sido estupendo volver al AMR26 y acumular unos cuantos kilómetros hoy. Hemos completado nuestro programa y hemos pasado a realizar tandas consecutivas más largas, probando diferentes configuraciones. Las pruebas siempre sirven para aprender y hoy no ha sido diferente", apostilló.

Leclerc fue el más rápido tras el turno vespertino de la segunda jornada de test en la que acabó por delante del vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), al que aventajó en más de medio segundo.

Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Esas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. EFE

