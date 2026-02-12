Espana agencias

Alonso: "Nos queda mucho trabajo por hacer, tenemos que mejorar el ritmo"

Guardar

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El español Fernando Alonso, piloto de la escudería Aston Martin, indicó que el equipo británico aún tiene mucho "trabajo por hacer", especialmente a la hora de "mejorar el ritmo", tras finalizar la segunda jornada de 'test' en el circuito de Baréin.

Alonso, que por la mañana había rodado 55 vueltas con su nuevo AMR26, acabó con 98 la jornada de hoy, y dejó su mejor tiempo en 1:38.248, a casi 4 segundos del monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, el más rápido de este jueves.

"Está claro que aún nos queda mucho trabajo por hacer y que tenemos que mejorar nuestro ritmo. El equipo analizará todo durante los próximos días para asegurarse de que estamos bien preparados para las pruebas de la semana que viene y para la primera carrera de la temporada en Melbourne", declaró Alonso al equipo Aston Martin al final de la jornada.

El bicampeón del mundo de la Fórmula 1, que tuvo problemas en la curva siete del circuito, cosechó información de gran valor para los ingenieros de Aston Martin gracias a su buen hacer al volante, con el que alcanzó los 316 kilómetros, pero terminó en el decimocuarto y penúltimo lugar en los entrenamientos.

"Ha sido estupendo volver al AMR26 y acumular unos cuantos kilómetros hoy. Hemos completado nuestro programa y hemos pasado a realizar tandas consecutivas más largas, probando diferentes configuraciones. Las pruebas siempre sirven para aprender y hoy no ha sido diferente", apostilló.

Leclerc fue el más rápido tras el turno vespertino de la segunda jornada de test en la que acabó por delante del vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), al que aventajó en más de medio segundo.

Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Esas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La comisión investigadora de Adamuz tendrá observadores de la Agencia Ferroviaria de la UE

Infobae

El Parlament reivindica que Cataluña pueda recaudar el IRPF, con el voto a favor del PSC

Infobae

Queralt Castellet, novena tras la segunda ronda; Chloe Kim lidera en el halfpipe

Infobae

Tuchel, tras el emparejamiento con España: "Parece un grupo díficil"

Infobae

De la Fuente: "Es un año apasionante que vamos a intentar empezarlo bien y acabarlo mejor"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos dos personas muertas

Al menos dos personas muertas y una herida grave en un incendio en un edificio de Jávea (Alicante)

Óscar López señala al fallecido Lambán por los malos resultados del PSOE en Aragón y Pilar Alegría le defiende: “Señalar a unos u otros como responsables es un error”

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

Las claves de la audiencia de Ábalos y Koldo en el Supremo: la batalla por la competencia, la petición de un polígrafo y el pulso por la supuesta conformidad de Aldama

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

ECONOMÍA

Así son las parejas que

Así son las parejas que pueden permitirse ahora comprar un piso financiado con hipoteca

Cuánto les cuesta a los españoles aconsejar al rey: los altos cargos de Zarzuela ya se reparten un millón y medio de euros

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

DEPORTES

Atlético de Madrid - FC

Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa

Los problemas de un Aston Martin al que “le falta un poco de todo” y desesperan a Fernando Alonso: el piloto lanzó los guantes al suelo

Thomas Partey, futbolista del Villarreal, investigado por dos nuevos cargos de violación

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona