Alessandro Hämmerle vuelve a brillar y revalida título de campeón olímpico de boardercross

Livigno (Italia), 12 feb (EFE).- El austriaco Alessandro Hämmerle se proclamó campeón olímpico de boardercross de snowboard de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) al ganar este jueves en Livigno, donde revalidó el título logrado hace cuatro años en los de Pekín, en una prueba en la que el español Lucas Eguibar -campeón mundial y ganador de la Copa del Mundo- quedó eliminado en cuartos, al caerse por culpa del estadounidense Nathan Pare, sancionado por esa acción.

Hämmerle, de 32 años y triple ganador de la Copa del Mundo -en la que cuenta 18 victorias- volvió a brillar al ganar la gran final por delante del canadiense Eliot Grondin -que también repitió la plata que había logrado en los pasados Juegos-, en una prueba en la que otro austriaco, Jakob Dusek, capturó bronce para la república alpina.

El francés Aidan Chollet acabó cuarto una prueba en la que los españoles Eguibar, campeón mundial -hace cinco años, relegando ese día, en Idre Fjäll (Suecia) al segundo puesto al flamante doble oro olímpico- y ganador de la Copa del Mundo seis años antes, que disputó sus cuartos Juegos; y el también donostiarra Álvaro Romero, debutante olímpico- quedaron eliminados en las rondas de cuartos y octavos, respectivamente.

Otro galo, Loan Bozzolo, que ganó la final pequeña, concluyó quinto una prueba en la que el estadounidense Nick Baumgartner, campeón mundial por equipos -junto a Hagen Kearny- en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y oro olímpico -asimismo por parejas, al lado de la irrepetible Lindsey Jacobellis- hizo historia al acabar séptimo, con 44 años.

Baumgartner acabó un puesto por detrás del francés Jonas Chollet, hermano del cuarto clasificado de este jueves, en una jornada en la que volvió a brillar Hämmerle, al que no pocos habían descartado y que horas antes de la prueba pensaba que no podría competir, aquejado de un proceso febril.

El astro de Vorarlberg presentó su declaración de intenciones ganando su ronda de octavos. Cedió en cuartos y en semifinales, conformándose con sendas segundas plazas, ante Grondin -que partía como el hombre a batir- y le asestó el golpe de gracia al canadiense en el momento decisivo. Haciendo sonar, en el Snowpark de Livigno, el 'Land der Berge', el himno de Austria: que este jueves festejó a dos de sus deportistas en el podio.

"Gracias a Dios ha salido todo bien, al final; aunque parece increíble, porque hoy, al levantarme, me encontraba francamente mal. Pero me sentó bien el descanso tras la primera bajada para los 'seedings'; y luego fui paso a paso, con primeros y segundos puestos. Y aquí estamos ahora, con otro oro. Es alucinante", comentó Hämmerle tras convertirse en uno de los triunfadores de estos Juegos.

Eguibar, al que el indeseado resultado de este jueves no le saca del puesto de honor que ocupa en la historia del deporte español, fue segundo en su ronda de octavos -la tercera-. Una serie que ganó Bozzolo -quinto al final-; que Romero, debutante en Juegos, con 22, acabó tercero; y en la que también quedó eliminado el australiano Adam Lambert, actual líder de la Copa del Mundo de la disciplina.

'Luki' quedó eliminado -al caerse, por culpa de Pare-, en los cuartos de final.

Eguibar -que el pasado festejó su 32 cumpleaños en Livigno y que es amigo personal de Hämmerle- fue tercero en su ronda de cuartos -la segunda-, que ganó Bozzolo por delante de su compatriota Jonas Chollet, después de que el estadounidense Pare, primero en meta en esa ronda, fuera considerado culpable de la caída del resiliente donostiarra y re-clasificado en cuarta posición, por lo que también quedó eliminado.

Una circunstancia que para nada le sirvió de consuelo al campeón vasco, que, con dos diplomas olímpicos -en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) y hace cuatro años, en Pekín- y después de haber sido abanderado en los de PyeongChang'18 (Corea de Sur), buscaba este jueves el único trofeo que le faltaba en su brillante palmarés.

"Sé que estas cosas pueden pasar, pero estoy cabreado porque somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo y él tiene que saber que eso no se puede hacer así", afirmó, en referencia a Pare, 'Luki': asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y con cinco triunfos en la Copa del Mundo, en la que cuenta 18 podios.

"De hecho, en la curva tres yo pude haber hecho lo mismo; pero no lo he hecho. Primero, porque es ilegal; y segundo, porque no me gusta competir así", comentó Eguibar este jueves en Livigno. EFE