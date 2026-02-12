Espana agencias

Alejo: "Von Allmen es genial: humilde, educado y alegre; y, como deportista, una máquina"

Adrián R. Huber

Solda (Italia), 12 feb (EFE).- El español José Luis Alejo, uno de los entrenadores del muy potente equipo helvético de esquí alpino, declaró a EFE este jueves que el suizo Franjo von Allmen, de momento el gran triunfador de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), al haber ganado tres oros en el deporte rey invernal, "es genial", que es "humilde, educado y alegre"; y que "como deportista es una auténtica máquina".

Von Allmen, de 24 años, se inmortalizó el miércoles al ganar el supergigante y capturar de ese modo su tercer oro en estos Juegos, igualando una gesta que con anterioridad, sólo habían conseguido -en la misma cita invenal- otros dos mitos del esquí alpino: el austriaco Toni Sailer -en los Juegos de Cortina d'Ampezzo de 1956- y el francés Jean-Claude Killy, ante su afición, en los de Grenoble'68.

Eso, después de que el sábado se proclamase campeón olímpico de descenso y de que el lunes hubiese capturado -junto a Tanguy Nef- su segundo oro, en la combinada. Asimismo en Bormio, sede de las pruebas masculinas de esquí alpino.

"Personalmente, Franjo (Von Allmen) es un chaval súper-alegre, con sentido del humor; humilde, amable, educado... una buena persona, vamos", explicó a Efe Alejo, encargado de la preparación física del 'gran capitán' del equipo suizo, Marco Odermatt -el gran dominador del esquí alpino mundial durante las pasadas temporadas, en las que ganó las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo, que lidera de forma muy clara este curso-; y que en las pruebas de velocidad también echa una mano a las estrellas suizas, situado en pista.

"A nivel deportivo, es una auténtica máquina. Tiene un cuerpo dotado para la velocidad, como digo yo, de hueso ancho; con mucha masa muscular funcional", afirmó.

"Pero eso luego hay que ponerlo en práctica, con la sensibilidad y una técnica buena. Sensibilidad tiene un montón. Y mucho 'feeling', también tienen, sin duda", manifestó Alejo, que, con anterioridad, trabajó, entre otros, con la andaluza de origen chileno Carolina Ruiz -la única española que ha ganado un descenso de la Copa del Mundo (el de Meribel, en Francia, de 2013)- y con la súper-campeona suiza Lara Gut-Behrami.

"También me gustaría reseñar la labor de su skiman (Sepp Kuppelwieser, preparador de esquís). Su skiman es muy, muy bueno. Y esa combinación es perfecta", señaló este jueves el prestigioso técnico andaluz, que valoró la espectacular progresión de Von Allmen, con 'sólo' cinco triunfos en la Copa del Mundo, pero que el año pasado, en los Mundiales de Saalbach (Austria) ganó dos oros, en el descenso y en la combinada.

"De Franjo sorprende, también, que a los 24 años, en menos de uno haya ganado dos oros mundiales y tres olímpicos. Eso es tremendo, la rapidez con la que ha evolucionado. Suena como que aún está en proceso; pero es abrumador lo que ha conseguido", apuntó.

"Ha conseguido muchas cosas, sobre todo por lo rápido que ha aprendido", recalcó.

"Ha aprendido a dosificar, ha entendido que no es necesariamente indispensable entrar a muerte en cada curva. Porque antes era un poco 'veremos a ver'. La verdad es que estoy contentísimo por él. Aunque no lo tenga en mi grupo directo de trabajo, en sus carreras estoy en pista con el resto de los técnicos y ayudantes del equipo suizo", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Bormio, el entrenador de Odermatt: que, de momento 'sólo' ha ganado una plata y un bronce; pero que el sábado será de nuevo el gran favorito en el gigante, disciplina en la que es campeón del mundo y en la que defenderá título olímpico.

"Franjo (von Allmen) es un tipo genial. Es de los que, en el reconocimiento de pista, te derrapa en el sector en el que estás, te saluda y te grita 'vamos'; y esas cosas. Es un auténtico fenómeno", explicó José Luis Alejo en respecto al gran triunfador de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo. EFE

