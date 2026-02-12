0-3. El Atlético de Madrid, al borde de la eliminación

Madrid, 12 feb (EFE).- Al Atlético de Madrid se complicó la eliminatoria para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras caer por 0 a 3 ante el Manchester United en el partido de ida y necesita una remontada épica en la vuelta en Inglaterra el próximo jueves

El partido comenzó con un gol tempranero de las inglesas, tras una pérdida por parte del Atlético de Madrid, que llevó la pelota a la noruega Elisabeth Terland en la frontal que con un buen disparo con la izquierda al palo largo de la portería que Lola Gallardo alcanzó la red y abrió el marcador (1-0).

Fue en el minuto ocho cuando la colegiada, con ayuda del Video Arbitraje, anuló el gol de la sueca Wangerheim por fuera de juego que hubiera sumado un nuevo gol al marcador.

El segundo tanto llegó en el minuto 39 de partido tras una pérdida de la noruega Jensen que recuperó la francesa Malard; dentro del área, la jugadora Lloris intentó cortar el golpe pero se hizo daño, cayó en el área y la jugadora inglesa puso el balón a su antojo lejos de las manos de Lola Gallardo para hacer el 0-2.

Con el partido atascado para las rojiblancas, la primera parte estuvo marcada por los dos tantos del Manchester United y la lesión de Silvia Lloris tras esa jugada con Malard, donde tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas y en su lugar entró Xènia Pérez.

El descanso le vino bien a las de José Herrera, quién debutó como entrenador en la Liga de Campeones. A pesar del resultado, el Atlético de Madrid empezó a realizar buen juego y a generar ocasiones en el área rival gracias a Fiamma y Jensen, mientras que Lola Gallardo continuó frenando las ocasiones inglesas.

Por su parte, el Manchester United fue muy efectivo y transformó las ocasiones en goles. El tercero llegó de la mano de la jugadora sueca Zigotti Olme, que anotó su primer tanto de la Liga de Campeones, a pase de la autora del segundo tanto Malard. Las inglesas abrieron brecha en el marcador y hundieron a las rojiblancas (0-3).

Aunque tiene la eliminatoria muy complicada, el Atlético de Madrid buscará la remontada en tierras inglesas en el partido de vuelta el próximo jueves para intentar clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

- Ficha técnica:

0. Atlético de Madrid: Gallardo; Medina, Menayo (m.58 Rosa Otermín), Lauren, Lloris (m.44 Xénia Pérez), Alexia; Sarriegi (m.73 Gio Garbelini), Bartel (m.58 Kuhl), Boe, Ianuzzi; Jensen (m.73 Sheila Guijarro)

3. Manchester United: Tullis-Joyce; Sandberg (m.48 Gabrielle George), Le Tissier, Riviére; Park (m.81 Awujo), Zigiotti, Miyawaza: Malard, Terland, Wangerheim (m.61 Naalsund).

Goles: 0-1 m.3:Elisabeth Terland, 0-2 m.39: Melvin Malard, 0-3 m. 80: Zigiotti Olme.

Ábitro: Silvia Gasperotti (Italia), amonestó con tarjeta amarilla a Wangerheim por parte del Manchester United y a Sarriegi por parte del Atlético de Madrid

Incidencias: encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en la Ciudad Deportiva Alcalá de Henares. EFE