Espana agencias

0-3. El Atlético de Madrid, al borde de la eliminación

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- Al Atlético de Madrid se complicó la eliminatoria para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras caer por 0 a 3 ante el Manchester United en el partido de ida y necesita una remontada épica en la vuelta en Inglaterra el próximo jueves

El partido comenzó con un gol tempranero de las inglesas, tras una pérdida por parte del Atlético de Madrid, que llevó la pelota a la noruega Elisabeth Terland en la frontal que con un buen disparo con la izquierda al palo largo de la portería que Lola Gallardo alcanzó la red y abrió el marcador (1-0).

Fue en el minuto ocho cuando la colegiada, con ayuda del Video Arbitraje, anuló el gol de la sueca Wangerheim por fuera de juego que hubiera sumado un nuevo gol al marcador.

El segundo tanto llegó en el minuto 39 de partido tras una pérdida de la noruega Jensen que recuperó la francesa Malard; dentro del área, la jugadora Lloris intentó cortar el golpe pero se hizo daño, cayó en el área y la jugadora inglesa puso el balón a su antojo lejos de las manos de Lola Gallardo para hacer el 0-2.

Con el partido atascado para las rojiblancas, la primera parte estuvo marcada por los dos tantos del Manchester United y la lesión de Silvia Lloris tras esa jugada con Malard, donde tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas y en su lugar entró Xènia Pérez.

El descanso le vino bien a las de José Herrera, quién debutó como entrenador en la Liga de Campeones. A pesar del resultado, el Atlético de Madrid empezó a realizar buen juego y a generar ocasiones en el área rival gracias a Fiamma y Jensen, mientras que Lola Gallardo continuó frenando las ocasiones inglesas.

Por su parte, el Manchester United fue muy efectivo y transformó las ocasiones en goles. El tercero llegó de la mano de la jugadora sueca Zigotti Olme, que anotó su primer tanto de la Liga de Campeones, a pase de la autora del segundo tanto Malard. Las inglesas abrieron brecha en el marcador y hundieron a las rojiblancas (0-3).

Aunque tiene la eliminatoria muy complicada, el Atlético de Madrid buscará la remontada en tierras inglesas en el partido de vuelta el próximo jueves para intentar clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

- Ficha técnica:

0. Atlético de Madrid: Gallardo; Medina, Menayo (m.58 Rosa Otermín), Lauren, Lloris (m.44 Xénia Pérez), Alexia; Sarriegi (m.73 Gio Garbelini), Bartel (m.58 Kuhl), Boe, Ianuzzi; Jensen (m.73 Sheila Guijarro)

3. Manchester United: Tullis-Joyce; Sandberg (m.48 Gabrielle George), Le Tissier, Riviére; Park (m.81 Awujo), Zigiotti, Miyawaza: Malard, Terland, Wangerheim (m.61 Naalsund).

Goles: 0-1 m.3:Elisabeth Terland, 0-2 m.39: Melvin Malard, 0-3 m. 80: Zigiotti Olme.

Ábitro: Silvia Gasperotti (Italia), amonestó con tarjeta amarilla a Wangerheim por parte del Manchester United y a Sarriegi por parte del Atlético de Madrid

Incidencias: encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en la Ciudad Deportiva Alcalá de Henares. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Xavi Pascual: "Vamos sobreviviendo cómo podemos"

Infobae

Llorente: "Para nada estamos en la final"

Infobae

101-82. El UCAM CB logra otro triunfo convincente y llegará muy bien a la Copa

Infobae

El neerlandés Van 't Wout logra en el 1.500 su segundo oro en short track

Infobae

Vidorreta: “Llegamos a la Copa en un buen momento”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid