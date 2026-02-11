Espana agencias

Vox reclama al PP una "negociación seria y sin enredar": A nosotros ya no nos engañan más

Mérida, 11 feb (EFE).- El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha instado al PP a llevar a cabo una "negociación seria" y "sin enredar" para la investidura de María Guardiola como presidenta extremeña, a quien ha recordado que "incumplió" el acuerdo entre ambas formaciones de 2023 y no volverá a "engañar" a su formación "ni una vez más".

"Es tremendo comprobar como la señora Guardiola y el PP están filtrando, convenientemente manipuladas y falseadas, nuestras primeras posturas en los intentos de negociación que empezaron con Vox. Lo mismo que en las negociaciones del 23. Así no vamos a ningún lado", ha escrito Fernández Calle en la red social X.

Además, ha afeado a Guardiola que le haya "pedido al PSOE que se abstenga". "Ole, ole y ole...ya sabíamos que tiene muchas coincidencias con ese partido", ha apuntado el dirigente de Vox en tono jocoso.

"Que no se olvide que ya nos trató de engañar incumpliendo el acuerdo que la hizo presidenta en el 2023", ha continuado.

Así, ha recordado que, tras esto, su formación abandonó el Gobierno extremeño "por coherencia con lo que decimos".

"Guardiola se rio mucho, recuerdo bien esos plenos, y luego convocó elecciones, por soberbia y sin intentar acordar unos presupuestos", ha seguido Calle en su mensaje.

Calle ha tendido la mano a la presidenta extremeña en funciones para llevar a cabo una negociación "seria" y que "respete" el resultado de las elecciones autonómicas.

"Cuando quiera respetar de verdad lo que han dicho los extremeños, y llevar una negociación seria con Vox, sin enredar, ni filtrar informaciones oportunamente manipuladas, aquí estamos. A nosotros ya no nos engañan ni una vez más", ha concluido. EFE

