Espana agencias

Von Allmen: "Estoy en un sueño del que no quiero despertar"

Guardar

Bormio (Italia), 11 feb (EFE).- El suizo Franjo von Allmen, que este miércoles hizo historia al convertirse, en sólo cinco días, en triple campeón olímpico, manifestó en Bormio, después de ganar el supergigante de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) que "es un sueño del que no" quiere "despertar".

"No se me ocurre nada, de verdad, no sé que decir. Esto es como un sueño del que no me quiero despertar", explicó Von Allmen, de 24 años, que el sábado se proclamó campeón olímpico de descenso, que el lunes había capturado -junto a Tanguy Nef- su segundo oro, en la combinada; y que este miércoles se coronó con un tercer triunfo olímpico en el deporte rey invernal. Algo que, con anterioridad, sólo habían conseguido otros dos mitos: el austriaco Toni Sailer -en los Juegos de Cortina d'Ampezzo de 1956- y el francés Jean-Claude Killy, ante su afición, en los de Grenoble'68.

"En zona de meta estaba convencido de que mi tiempo no daba ni siquiera para el podio. Ni muchísimo menos que fuese a servir para el oro"; comentó Von Allmen tras triplicarse en oro olímpico al dominar una prueba en la que cubrió los 2.414 metros de la pista Stelvio -con salida a 1.949 metros de altitud y un desnivel de 714- en un minuto, 25 segundos y 32 centésimas; trece menos que el estadounidense Ryan Cochran-Siegle, que repitió la plata olímpica que había ganado en esta disciplina hace cuatro años en los Juegos de Pekín.

"De alguna manera, tuve suerte; creo que haber salido con dorsal bajo (el 7) me pudo haber ayudado", apuntó Van Allmen, que con sus éxitos le está robando el foco al gran capitán del sobresaliente equipo suizo, Marco Odermatt, gran dominador del esquí alpino durante los pasados años -que apunta claramente a la consecución de su quinta Copa del Mundo- y que este miércoles se tuvo que conformar con el bronce, tras acabar tercero, a 28 centésimas de su compatriota.

"La verdad es que me está saliendo todo bien. Incluso el día de la combinada. Ese día no rendí todo lo que pude; pero lo hizo por mí compañero (Nef). Es increíble todo esto", manifestó Von Allmen tras inmortalizarse en la pista Stelvio de Bormio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La (im)posible abstención del PSOE, una nueva pieza en el difícil puzle extremeño

Infobae

El PP registra de nuevo la Ley del Suelo y antiokupas para su debate en el Congreso

Infobae

El PSOE y el Gobierno descartan la abstención en Extremadura para investir a Guardiola

Infobae

Abren pieza separada de acción popular por las personaciones en el siniestro de Adamuz

Abren pieza separada de acción

El presidente de Adif dice que es el momento de seguir prestigiando el ferrocarril

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 se cuela

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

ECONOMÍA

El 37% de los españoles

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

DEPORTES

El expiloto Button confía en Fernando

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad

Nadal responde a las palabras de Mouratoglou: “Es como si comparas al Messi de hoy con el del Barcelona”

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA