Unidades de la UME salen de Torrejón para ayudar en las inundaciones de Ciudad Real

Ciudad Real, 11 feb (EFE).- Unidades del Primer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias ya han salido desde la Base Aérea de Torrejón para sumarse a los servicios de emergencias y así hacer frente a las inundaciones que se están registrando en varias localidades de Ciudad Real.

La UME, a través de su perfil en la red social X, ha informado de que sobre las 15:00 horas de este miércoles ya ha comenzado el desplazamiento hacia varios municipios de Ciudad Real, después de que el Gobierno regional haya elevado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam)a fase de emergencia -Situación Operativa 2-, para toda la región al mediodía de este miércoles.

La elevación a este nivel de emergencia ha permitido poder realizar la solicitud de medios extraordinarios no adscritos al Plan, en este caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En la actualidad, según los datos recogidos por EFE de la CHG, el embalse almacena 17,46 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 52,1 % de su capacidad.

La CHG ha indicado en una nota de prensa que desde su puesta en servicio, la presa ha registrado distintas avenidas que en varias ocasiones han provocado daños significativos aguas abajo, especialmente en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Campo de Calatrava.

En ese sentido, ha comentado que los estudios hidrológicos y de laminación de la presa están siendo revisados por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) y los resultados preliminares de estos trabajos apuntan a que la infraestructura no cumple con las garantías de seguridad exigidas por las Normas Técnicas de Seguridad de Presas.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta las aportaciones que se están registrando en el embalse, el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse ha acordado mantener abiertas las compuertas durante este episodio como medida preventiva para evitar posibles riesgos tanto en la propia presa como en las zonas situadas aguas abajo.

El organismo de cuenca ha precisado, no obstante, que el embalse puede almacenar más de 16 hm3, volumen que garantiza el abastecimiento al Campo de Calatrava durante varios años, por lo que la decisión adoptada no compromete el suministro. EFE

