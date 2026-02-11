Espana agencias

Un acertante de Los Naranjeros (Tenerife) gana 2.681.354 euros en la Bonoloto

Madrid, 11 feb (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles hay un boleto de la Primera Categoría premiado con 2.681.354 euros, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 67.370 de Los Naranjeros, en Tacoronte (Tenerife), situado en General Del Norte, 334.

De la 2ª categoría hay 5 boletos premiados con 39.319 euros, que han sido validados en Hospitalet de Llobregat (Barcelona); en Palencia; en Valencia; Zamora y Béjar (Salamanca).

Combinación ganadora: 02 36 32 39 44 25

Complementario: 38, reintegro: 9.

