Serrat, Ana Belén y Poveda participarán en el homenaje del Cervantes a Joan Margarit

Madrid, 11 feb (EFE).- Joan Manuel Serrat, Ana Belén o Miguel Poveda serán algunos de los participantes en un homenaje al poeta Joan Margarit, Premio Cervantes 2019, que celebrará el Instituto Cervantes el próximo miércoles para conmemorar el quinto aniversario de su fallecimiento, que se cumple dos días antes, el 16 de febrero.

El acto, que tendrá lugar a partir de las 19 horas en su sede, contará también con el poeta Ramón Andrés, los periodistas Juan Cruz y Pepa Fernández, el crítico Jordi Gracia, la librera Lola Larumbe y Mónica Margarit, hija del poeta.

Poveda protagonizará una actuación musical, acompañado al piano por Joan Albert Amargós, y el acto será presentado por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero y el editor Emili Rosales, según ha informado esta institución en un comunicado.

Poeta y arquitecto, Margarit (1938-2021) comenzó su trayectoria poética en 1963 publicando en castellano 'Cantos para la coral de un hombre solo'. Después de un largo paréntesis, publicó en 1975 'Crónica'. A partir de 1980 inició la publicación de sus poemas en catalán y tradujo al castellano buena parte de su producción en catalán.

También se encargó de traducir al castellano o al catalán la obra de otros poetas como Thomas Hardy, Elizabeth Bishop o Rainer Maria Rilke.

En 2019 recibió el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras en español y también obtuvo el Premio Nacional de la Crítica (1984 y 2008), el Premio Rosalía de Castro (2008), el Premio Nacional de Poesía 2008 o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2019, entre otros reconocimientos.

Su obra ha sido traducida al alemán, euskera, hebreo, francés, inglés, portugués y ruso.

En el año 2020, durante la pandemia, el Instituto Cervantes inició una campaña con su verso célebre "La libertad es una librería" para apoyar al sector librero. En 2023 y en una iniciativa conjunta con la Editorial La Cama Sol y la familia de Joan Margarit, puso en marcha el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía. EFE