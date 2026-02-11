Espana agencias

Scheffler y McIlroy protagonizan su primer duelo del curso en el torneo de Pebble Beach

Guardar

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El torneo de Pebble Beach (California), del PGA Tour, será escenario a partir de este jueves del primer duelo de la temporada entre el estadounidense Scottie Scheffler y el norirlandés Rory McIlroy, número uno y dos del ránking mundial de golf, respectivamente, que no se veían las caras desde la Copa Ryder de Nueva York del pasado mes de septiembre.

Scheffler y McIlroy han disputado ya varios torneos en este curso, pero el líder de la clasificación mundial lo ha hecho en el circuito estadounidense y el norilandés en el europeo del DP World Tour, por lo el campo costero californiano será el primer escenario en el que coincidan.

Ambos jugadores, que coincidieron en un torneo de exhibición a mediados de diciembre en Florida, han sido las dos principales figuras del golf en los últimos dos años, lo que les ha consolidado al frente del ránking.

McIlroy defiende corona en Pebble Beach, uno de los torneos del PGA Tour denominados de categoría singular ('signature', en inglés), donde se van a dar cita desde mañana hasta el domingo 80 golfistas, con 22 de los 25 mejores del mundo y el top diez al completo, en una competición sin corte y con un cheque de 3,6 millones de dólares (tres millones de euros) para el primero.

Scheffler, ganador del Masters de Augusta en 2022 y 2024, sumó el pasado año otros dos 'majors', el Abierto Británico y el Campeonato de la PGA, por lo que en este curso podría conquistar el Grand Slam si vence en el Abierto de Estados Unidos, un hito que McIlroy consiguió en la temporada pasada al obtener la chaqueta verde.

El de mañana será el tercer torneo en esta campaña del golfista texano, que ya ha logrado un título, en el torneo The American Express, en California, el pasado 25 de enero, y quien acumula una racha de 17 pruebas acabando entre los diez primeros.

McIlroy ha jugado tres en la nueva temporada, con un tercer puesto como mejor resultado en el Dubái Invitational de mediados de enero, y su último título se remonta al pasado 8 de septiembre, cuando se hizo con el Abierto de Irlanda.

Una semana después tuvo lugar la Copa Ryder, en la que Europa se hizo con la victoria en el duelo con Estados Unidos, marcado por el mal comportamiento de un sector del público hacia jugadores como McIlrory.

"La Ryder Cup fue un caso aislado y lo fue porque estaba en el equipo contrario. Ojalá que no. La acogida que recibo en todos los sitios donde voy a jugar suele ser increíble y estoy profundamente agradecido por ello. Creo que la Ryder Cup fue algo excepcional", dijo el norirlandés en la previa del torneo de Pebble Beach al ser preguntado por el recibimiento que espera del público californiano.

McIlroy tuvo palabras de elogio hacia su máximo rival por la solidez que está demostrando: "Nunca dejaré de elogiar a Scottie porque es increíble en lo que hace y cómo lo hace (...) Creo que cualquiera que quiera alcanzarlo o acercarse tendrá que mostrar ese tipo de juego semana tras semana, como él lo hace. Es realmente el primero desde Tiger que lo hace".

"Si tuviera que criticarme algo del año pasado, es que no tuve la consistencia que quizá hubiera deseado después del Masters", añadió el número dos del mundo para juzgar su rendimiento. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cuatro meses antes, Guadalajara presume estar en el camino de un gran Mundial

Infobae

Intensas rachas de viento y precipitaciones el jueves por frentes asociados a Nils

Infobae

Sánchez se revuelve ante duros ataques de PP y Vox por Adamuz y les reprocha que mientan

Infobae

Unidades de la UME salen de Torrejón para ayudar en las inundaciones de Ciudad Real

Infobae

El Elche prepara la visita de Osasuna con las altas de Mir y Sangaré y la baja de Diangana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán enfría su vínculo

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Es extraordinario para España”

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad

Nadal responde a las palabras de Mouratoglou: “Es como si comparas al Messi de hoy con el del Barcelona”

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital