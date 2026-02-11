Sánchez se revuelve ante duros ataques de PP y Vox por Adamuz y les reprocha que mientan

Antonio del Rey

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha esforzado ante el pleno del Congreso en defenderse de los duros ataques que en su comparecencia por las tragedias de Adamuz y Gelida le han dedicado los líderes del PP y Vox, a quienes ha acusado de fomentar el miedo entre mutuos reproches por recurrir a la mentira.

Sánchez ha argumentado que la rotura de la vía donde sucedió la "fatalidad" del accidente ferroviario de Córdoba en el que murieron 46 personas se produjo pese a haberse cumplido "todas las normas" en las inspecciones reglamentarias, por lo que ha abierto la puerta a elevar estas exigencias en el futuro.

Por otro lado, ha acusado a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, Santiago Abascal, de difundir bulos para responsabilizarle de los siniestros, como haber hecho oídos sordos a reiterados avisos sobre el mal estado de las vías procedentes de maquinistas, pasajeros e incluso de instituciones europeas.

Feijóo no duda de que Sánchez es el "máximo responsable" de lo sucedido y así lo ha puesto de relieve en un largo debate donde además de recriminarle que "mienta", le ha acusado de jugar a la "ruleta rusa" con la seguridad de los pasajeros.

Se ha mostrado más que convencido de que su "negligencia" hará que su Gobierno acabe en el "banquillo" de los acusados, ya que "fallaron en todo", ha dicho, y ha recurrido a gráficos con estadísticas sobre inversiones y a una carta de maquinistas que advertían de riesgos en la red de alta velocidad para reforzar sus ataques.

Y como Sánchez había avalado en su primer discurso la seguridad de la red y el esfuerzo inversor del Gobierno, Feijóo se ha afanado en descalificar una gestión de país "tercermundista".

Santiago Abascal ha ido más allá al considerar el accidente de Adamuz un "crimen" por el que Sánchez debería ser juzgado y ve probado que el Ejecutivo se ha "autoinculpado" del siniestro por las rebajas de velocidad posteriores.

Luego ha empleado la mayor parte de su turno en atacar casi todos los ámbitos de su gestión política, desde la lucha contra el cambio climático, la política exterior o la inmigración y acusar a Sánchez de estar "podrido de corrupción, de traición y de mentiras".

Los socios del Gobierno han evitado criticar directamente al presidente, aunque han abundado en cuestiones no relacionadas con la crisis ferroviaria ni con la agenda internacional -que motivaba también la comparecencia pero que apenas ha ocupado atención- a modo de un debate del estado de la nación en formato concentrado.

Verónica Barbero, de Sumar, ha acompañado a Sánchez en sus ataques a Abascal y al PP por la gestión de la dana, el accidente de Angrois e incluso el Yak 42 y, tras llamar "buitre carroñero" a Feijóo por "usar" a las víctimas, ha aprovechado para pedir al presidente del Gobierno que salga del "inmovilismo" en sus políticas de vivienda.

Desde ERC, Gabriel Rufián también ha arremetido contra Feijóo y Abascal en un tiempo en que "ser chungo está de moda", ha ironizado, y ha avalado la gestión de Puente frente lo que hizo Carlos Mazón con la dana. Eso sí, se ha quejado porque a los usuarios de Rodalies se les trate "a patadas" y ha pedido más inversión.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha desacreditado por completo el trato que Sánchez presta a Cataluña y ha reclamado la transferencia de este servicio para acabar con el "caos" que sufren por "falta de inversión".

Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurúa ha dicho que la expansión de la alta velocidad ha "dilapidado" el modelo ferroviario, por lo que ha pedido replantearlo dando prioridad a los servicios de Cercanías, aunque en la tendencia de la jornada de hablar de todo un poco, también ha abordado el escudo social y las medidas antidesahucios para pedir a Sánchez que actúe "con valentía y sin complejos" ante el problema de la vivienda.

También sobre el modelo de transportes la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha emplazado al presidente a asumir "decisiones impopulares" como acabar por la política de bonos para fomentar inversiones, mientras Ione Belarra (Podemos), ha reprochado a Sánchez su falta de autocrítica para emplazarle también a actuar ante la carestía de la vivienda y frenar al "bloque" de PP y Vox.

De la zozobra de Feijóo a Bad Bunny

En la réplica de Sánchez a los grupos ha vuelto a acusar a Feijóo de generar "zozobra", "angustia" e "inseguridad" en los ciudadanos, ha asegurado que su Gobierno gestiona mejor las crisis y ha alertado de los intentos de "contaminar el debate público con bulos, falsedades y mensajes de odio", vinculando a PP y Vox a estas prácticas.

Así que en vez de "sembrar miedo y desconfianza" como a su juicio hacen ellos, ha garantizado que el Gobierno no mirará "hacia otro lado", que reforzará los "estándares" de seguridad ferroviaria y ha recordado que si la causa del accidente de Adamuz fue la rotura de la vía hay que aceptar que puede haber un fallo incluso "cumpliendo con los protocolos vigentes".

En un debate duro y con el trasfondo del recuerdo a las víctimas el ambiente solo se ha distendido cuando el portavoz socialista Patxi López ha evocado, en su inglés de Portugalete, al cantante Bad Bunny y su 'The only thing more powerful than hate is love' (lo único más poderoso que el odio es el amor) para reprochar al PP que copie a la "ultraderecha" en su estrategia de sembrar miedo. EFE