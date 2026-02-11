Sánchez dice que emergencia climática revela las infraestructuras y urge pacto de Estado

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que la emergencia climática va a poner a prueba todas las infraestructuras en España y ha hecho un llamamiento a todos los grupos para acordar un gran pacto de Estado frente a esta emergencia, al margen de la ideología.

En el marco de su comparecencia en el Congreso de los Diputados tras los recientes accidentes de tren en Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y de Gelida (Barcelona), dos días después, el 20 de enero, que han dejado 47 fallecidos, Sánchez ha subrayado que esta emergencia climática ya se ha reflejado en las inundaciones, los incendios, con el sistema energético y lo está haciendo ahora con el transporte.

Por ello, ha insistido en un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática y en hacer un llamamiento a las fuerzas políticas para dejar a un lado la ideología y prestar atención a lo que dice la ciencia a fin de unirse en una cuestión que no es política sino vital para salvar vidas y garantizar la prosperidad de la sociedad.

En este sentido, ha recalcado que este pacto de Estado entre todas las fuerzas parlamentarias e instituciones para combatir la emergencia climática tiene que ir más allá de los ciclos electorales. Según los datos aportados por el presidente, este acuerdo es apoyado por el 75 % de los españoles.

En el caso de las Rodalies (Cercanías de Cataluña), Sánchez ha aludido precisamente a la meteorología "extrema", y a la octava borrasca que llega a la comunidad catalana, y al hilo de esto ha afirmado que "cada euro que se invierta en prevención, en adaptación y en resiliencia al cambio climático, será un euro ahorrado en reconstrucción, en indemnizaciones y vidas".

Al término de su comparecencia, que ha durado seis horas y media, Sánchez se ha referido a las lecciones aprendidas tras estos accidentes y ha subrayado que cuando España sufre una tragedia el Estado responde con rapidez, en su conjunto, sin colores políticos y sin fronteras administrativas movilizando todos los medios necesarios.

Asimismo, ha defendido la respuesta inmediata, la investigación rigurosa y la transparencia absoluta para esclarecer las causas del accidente de Adamuz y ha añadido que si se confirma que fue una rotura de la vía la causa del mismo deben asumir una realidad compleja.

"Es posible que un fallo se produzca incluso cumpliéndose los protocolos vigentes y si esto es así el Gobierno no va a mirar para otro lado, vamos a revisar los estándares, vamos a reforzarlos y vamos a mejorar para que una tragedia así no vuelva a repetirse", ha insistido.

Sánchez ha recalcado que España cuenta con un sistema ferroviario puntero que no es perfecto, tiene sus carencias y margen de mejora, especialmente en algunos territorios.

En este sentido, ha añadido que España cuenta con un sistema ferroviario sólido, fiable y seguro y que en 2018 heredaron un sistema ferroviario infrafinanciado.

"No es cierto que el Gobierno no haya apostado por el ferrocarril", ha concluido. EFE