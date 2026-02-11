Sánchez desvincula la restricción de las redes sociales de cualquier cuestión ideológica

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvinculado este miércoles su intención de restringir las redes sociales a menores de 16 años de cualquier cuestión ideológica y la ha enmarcado en la defensa de la democracia.

Así lo ha defendido en respuesta a la pregunta de Abascal en la sesión de control al Gobierno sobre qué relación tiene su anuncio de "censurar" las redes sociales con la regularización "de golpe" de medio millón de inmigrantes.

Sánchez se ha preguntado qué tendrá que ver la censura con decir a los "tecnoligarcas", a los que - ha dicho- sirve Abascal, que los algoritmos no privilegien la expansión de bulos, desinformación, violencia o pornografía y que "no hagan caja" con la salud mental de los ciudadanos y, particularmente, de los jóvenes.

"¿Qué ideología hay detrás si no es la defensa del interés general?", ha subrayado el presidente del Gobierno, para quien Vox no defiende los intereses de los menores, las familias ni del conjunto de la población española.

Se ha referido a Estados Unidos para subrayar además que los problemas de seguridad no los generan los menores que están siendo deportados, sino los propietarios de las redes sociales, y ha pedido "menos odio y más amor", en alusión al mensaje del cantante puertorriqueño Bad Bunny en la Super Bowl.

Ha recalcado que la regularización de inmigrantes ha sido recurrente en España, también cuando gobernaba el PP, partido al que perteneció Abascal, y entonces no dijo "ni mu", como tampoco -ha añadido- "dice ni mu ante los atropellos de la administración estadounidense".

Abascal ha afirmado que gracias a las redes se conocen "cosas" que no se ven en las televisiones y le ha advertido de que, haga lo que haga, no tapará que la "invasión" migratoria "trae crimen e islamización".

Ha dicho que el Gobierno "utiliza el dinero de los españoles para amordazar a un pueblo al que están robando y al que están condenando a la invasión" y le ha reprochado que quiera perseguir "supuestos bulos" en las redes sociales mientras la televisión pública se ha convertido en "un altavoz propagandístico del Gobierno".

"¿Va a seguir la huella de la desinformación y el odio en Televisión Española que ayer sacaba a nuestro candidato en Aragón junto a Hitler? Seguro que no", ha denunciado. EFE

