Sánchez contesta a la irresponsabilidad que le achaca Feijóo pidiendo ceses por Móstoles

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este miércoles a las acusaciones de irresponsabilidad como jefe del Ejecutivo que le ha dirigido el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, exigiendo dimisiones en el Partido Popular por el presunto caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles (Madrid).

En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso en el presente año, Feijóo ha asegurado que los españoles "están hartos" de Sánchez y ha citado una serie de irresponsabilidades que cree que ha cometido en las últimas semanas.

Entre ellas la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, que ha dicho que ha pactado con el independentismo y ante la que ha asegurado que él la eliminará cuando gobierne; o la regularización masiva de inmigrantes, que ha garantizado que también parará.

A ello ha añadido, en materia de vivienda, que él no confundirá a "necesitados con aprovechados" y todos los okupas serán desalojados, y que destinará a la investigación contra el cáncer dinero que el Gobierno dedica ahora a pagar programas de televisión.

"Cuando la gente le reemplace, España volverá a tener un Gobierno", ha añadido el líder del PP.

Ante ello, Sánchez ha pedido a Feijóo que tenga un mínimo de consistencia y ha recordado las "lecciones" que cree que ha querido dar el PP en presuntos casos de acoso sexual de otros partidos.

Una actitud que ha contrastado con lo ocurrido en el caso que afecta al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

"Están aún a tiempo de pedir la dimisión de la cúpula del PP de Madrid y del alcalde. Si no -ha apostillado-, dejarán de dar lecciones y darán vergüenza".

Ante las acusaciones de irresponsabilidad de Feijóo, ha destacado su comparecencia en el Congreso de este miércoles para informar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), cuando el expresidente Mariano Rajoy no lo hizo tras el accidente de Angrois en 2013, algo que ha rebatido posteriormente el líder de la oposición acusándole de mentir.

"Un Gobierno responsable, como este Gobierno, da la cara y asume responsabilidades", ha señalado Sánchez, quien ha acusado también a Feijóo de impedir, siendo presidente de la Xunta, crear una comisión de investigación en el Parlamento gallego a raíz de ese accidente de hace trece años.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado para destacar la situación de la economía española y para criticar que el PP se aliara con la ultraderecha en el Parlamento Europeo para votar contra la reducción de gases de efecto invernadero.

Además, ha instado a Feijóo a que diga si van a apoyar la legislación que propone en materia de redes sociales "o van a seguir la línea que les marque el señor Abascal y la ultraderecha". EFE

