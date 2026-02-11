Espana agencias

Sánchez contesta a la irresponsabilidad que le achaca Feijóo pidiendo ceses por Móstoles

Guardar

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este miércoles a las acusaciones de irresponsabilidad como jefe del Ejecutivo que le ha dirigido el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, exigiendo dimisiones en el Partido Popular por el presunto caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles (Madrid).

En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso en el presente año, Feijóo ha asegurado que los españoles "están hartos" de Sánchez y ha citado una serie de irresponsabilidades que cree que ha cometido en las últimas semanas.

Entre ellas la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, que ha dicho que ha pactado con el independentismo y ante la que ha asegurado que él la eliminará cuando gobierne; o la regularización masiva de inmigrantes, que ha garantizado que también parará.

A ello ha añadido, en materia de vivienda, que él no confundirá a "necesitados con aprovechados" y todos los okupas serán desalojados, y que destinará a la investigación contra el cáncer dinero que el Gobierno dedica ahora a pagar programas de televisión.

"Cuando la gente le reemplace, España volverá a tener un Gobierno", ha añadido el líder del PP.

Ante ello, Sánchez ha pedido a Feijóo que tenga un mínimo de consistencia y ha recordado las "lecciones" que cree que ha querido dar el PP en presuntos casos de acoso sexual de otros partidos.

Una actitud que ha contrastado con lo ocurrido en el caso que afecta al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

"Están aún a tiempo de pedir la dimisión de la cúpula del PP de Madrid y del alcalde. Si no -ha apostillado-, dejarán de dar lecciones y darán vergüenza".

Ante las acusaciones de irresponsabilidad de Feijóo, ha destacado su comparecencia en el Congreso de este miércoles para informar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), cuando el expresidente Mariano Rajoy no lo hizo tras el accidente de Angrois en 2013, algo que ha rebatido posteriormente el líder de la oposición acusándole de mentir.

"Un Gobierno responsable, como este Gobierno, da la cara y asume responsabilidades", ha señalado Sánchez, quien ha acusado también a Feijóo de impedir, siendo presidente de la Xunta, crear una comisión de investigación en el Parlamento gallego a raíz de ese accidente de hace trece años.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado para destacar la situación de la economía española y para criticar que el PP se aliara con la ultraderecha en el Parlamento Europeo para votar contra la reducción de gases de efecto invernadero.

Además, ha instado a Feijóo a que diga si van a apoyar la legislación que propone en materia de redes sociales "o van a seguir la línea que les marque el señor Abascal y la ultraderecha". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez dice que emergencia climática revela las infraestructuras y urge pacto de Estado

Infobae

Jerez baila al mundo en su XXX Festival, con récord de estrenos y proyección internacional

Infobae

Intensas rachas de viento y precipitaciones este jueves por frentes asociados a Nils

Infobae

Defensa asegura que la carga de trabajo de las fábricas de Santa Bárbara está garantizada

Infobae

Sánchez desvincula la restricción de las redes sociales de cualquier cuestión ideológica

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El salto de Gabriel Rufián,

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

ECONOMÍA

Que no te engañen haciéndose

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”