Sánchez advierte de que el déficit en Rodalies deja cicatrices que se tardarán en subsanar

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el "déficit acumulado" (de inversiones) en el servicio ferroviario de Rodalies, en Cataluña, deja unas "cicatrices", que se tardará "mucho tiempo" en poderse "subsanar".

Sánchez, que ha comparecido este miércoles en el Congreso, ha reprochado a los anteriores gobiernos del PP la escasa inversión en este servicio de cercanías en Cataluña, donde no se adquirió un solo tren en los quince años que estuvo en el Ejecutivo central, según ha afirmado.

Este es un dato "estremecedor", ha añadido Sánchez, que ha mencionado a continuación algunas de las inversiones del pasado como el plan de Rodalies (2008-2015), que contempló una inversión de 4.000 millones de euros, de los que solo se ejecutaron un 10 %, ha lamentado.

Sin caer en la "autocomplacencia", ha contrastado estas cifras con las del Gobierno actual, cuando se ha puesto en marcha el "plan más ambicioso de la historia", por el de 2025-2030, que, según Sánchez, alcanza los 8.000 millones de euros.

Tres palabras resumen la acción del actual Gobierno: "compromiso, diálogo y autogobierno", ha afirmado el presidente en su turno de respuesta a los grupos parlamentarios al referirse a las críticas lanzadas primero por ERC y luego por Junts.

Sobre el autogobierno, ha asegurado que se han dado "pasos muy sustantivos" y se ha referido a Rodalies, donde se ha creado una empresa mixta para la cesión de este servicio y que está puesta en marcha desde enero.

Este Gobierno "invierte y actúa" para paliar un "déficit histórico", ha afirmado Sánchez, que cree que están en el "camino correcto", pero "queda mucho por hacer".

Se ha referido al accidente de Gélida (Barcelona), donde se desprendió un muro a la vía del tren, donde el 27 de enero empezaron los trabajos de reparación, pero que considera que "están siendo muy complejos".

Las obras "avanzan a buen ritmo" para garantizar la movilidad de los viajeros cuanto antes, ha apuntado el presidente, que ha recordado que se han habilitado 10 planes alternativos de transportes, con más de 150 autobuses y 600 personas movilizadas.

Ha aludido a la meteorología "extrema", y a la octava borrasca que llega a Cataluña, y al hilo de esto ha afirmado que "cada euros que se invierta en prevención, en adaptación y en resiliencia al cambio climático, será un euro ahorrado en reconstrucción, en indemnizaciones y vidas".

Ha pedido un "pacto de estado, entre todas las fuerzas parlamentarias e instituciones, para combatir la emergencia climática, un acuerdo que vaya más allá de los ciclos electorales y que, según sus datos, apoya un 75 % de los españoles. EFE

