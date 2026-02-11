Regulador aprueba la revisión de normas sobre centrales nucleares y transporte radiactivo

Madrid, 11 feb (EFE).- El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado la revisión de tres instrucciones (normas técnicas de carácter vinculante) que abordan las licencias del personal de centrales nucleares, los requisitos de contenedores de combustible gastado y la fabricación de embalajes de transporte radiactivo.

En un comunicado, el organismo regulador ha señalado hoy que la aprobación, en su reunión semanal, de esas instrucciones, correspondientes a su Plan normativo anual de 2026, supone "un avance significativo que refuerza la función reguladora de la institución y contribuye al adecuado cumplimiento de su misión".

Las llamadas instrucciones del CSN son normas técnicas en materia de seguridad nuclear y protección radiológica que tienen carácter vinculante para los sujetos afectados por su ámbito de aplicación, una vez han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La revisión de la instrucción sobre licencias de personal de operación de centrales nucleares se ha efectuado a fin de "integrar la experiencia acumulada desde 2019, especialmente en la supervisión de alteraciones del núcleo y el manejo de combustible, con énfasis en la carga de contenedores", ha explicado el organismo.

Esto incorpora mejoras para el tratamiento de los periodos de inactividad del personal con licencia "que contribuyen a su protección social", alineándose con los principios estipulados por la Ley de Igualdad, y asegura su "plena adaptación al nuevo Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas".

Sobre la segunda norma destinada a establecer los requisitos de seguridad relativos a contenedores de almacenamiento de combustible gastado, el CSN ha precisado que su revisión actualiza la norma vigente desde 2009 para "adaptarla al reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, a la experiencia adquirida y a la normativa internacional más reciente".

Con ello "se consigue mayor seguridad y coherencia técnica y se homogeneiza con la normativa europea e internacional", al tiempo que "se mejora la seguridad jurídica y claridad para titulares y usuarios, y se refuerza la supervisión y eficiencia reguladora", ha añadido.

Con la revisión de la instrucción sobre control y seguimiento de fabricación de embalajes para el transporte de material radiactivo se pretende "adecuarla a cambios normativos recientes, a la experiencia acumulada en fabricación y supervisión y a los nuevos requisitos internacionales fijados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)".

Sobre otros asuntos, el Pleno ha informado favorablemente de la solicitud presentada por el titular de la central nuclear de Trillo (Guadalajara) sobre la modificación de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) relativa a la sustitución de una señal de temperatura de rango estrecho a la entrada a la vasija del reactor.

Asimismo, ha hecho lo propio con dos solicitudes presentadas por Enresa, una de ellas sobre una nueva revisión del Plan de Emergencia Interior (PEI) de la central nuclear en fase de desmantelamiento y clausura José Cabrera (Guadalajara).

La otra está relacionada, según la nota, con la revisión del PEI de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), en fase 1 de desmantelamiento, a fin de adaptarlo a la nueva normativa vigente e incluir modificaciones en la organización y dependencias orgánicas de sus puestos. EFE