Espana agencias

Problemas para el Aston Martin de Fernando Alonso en el primer día de test de Baréin

Guardar

Redacción Deportes, 11 feb (EFE).- El AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll, compañeros de equipo en Aston Martin, tuvo problemas con el motor en el primer día de los test de pretemporada de Baréin, los primeros en abierto y con cronometraje oficial.

Después de marcar el segundo peor tiempo de la mañana y el segundo menor número de vueltas (33), por la tarde el Aston Martin sumó apenas tres vueltas más, pues, cuando no había rodado ni un cuarto de hora, debió volver al 'paddock' por problemas en el motor.

Al volante del monoplaza estuvo todo el día Stroll, mientras que se espera que Alonso haga su debut en los ensayos este jueves. El piloto asturiano ya pudo rodar en las anteriores pruebas de pretemporada, en Barcelona, a finales de enero.

El mejor tiempo de la jornada en Baréin lo firmó el McLaren de Lando Norris (1:34.669), al volante durante la tarde. El británico mejoró el registro que había marcado su compañero Oscar Piastri por la mañana (1:35.602).

Max Verstappen y su Red Bull, que habían firmado el mejor tiempo de la mañana con 1:35.433, fueron los primeros en salir en la sesión de tarde. El piloto neerlandés fue el segundo más rápido en el turno vespertino (1:34.798), mejorando su registro matinal.

El tercer mejor tiempo de la jornada fue el de Charles Leclerc (1:35.190), que relevó por la tarde a Lewis Hamilton a los mandos del Ferrari. La escudería italiana ya había estado entre las mejores en las pruebas de Barcelona a finales de enero.

Por su parte, el español Carlos Sainz estrenó el FW48 de Williams con 77 vueltas por la mañana. Su equipo estuvo ausente de los ensayos de Barcelona para, según el director James Vowles, llegar en condiciones óptimas a Baréin. Por la tarde, fue Alex Albon el que se probó con el monoplaza.

Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Esas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cuatro meses antes, Guadalajara presume estar en el camino de un gran Mundial

Infobae

Intensas rachas de viento y precipitaciones el jueves por frentes asociados a Nils

Infobae

Sánchez se revuelve ante duros ataques de PP y Vox por Adamuz y les reprocha que mientan

Infobae

Unidades de la UME salen de Torrejón para ayudar en las inundaciones de Ciudad Real

Infobae

El Elche prepara la visita de Osasuna con las altas de Mir y Sangaré y la baja de Diangana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán enfría su vínculo

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Es extraordinario para España”

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad

Nadal responde a las palabras de Mouratoglou: “Es como si comparas al Messi de hoy con el del Barcelona”

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital