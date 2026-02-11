Paraguay jugará contra Marruecos su primer partido de preparación al Mundial 2026

Asunción, 11 feb (EFE).- La selección de Paraguay jugará el 31 de marzo ante su similar de Marruecos su primer partido de preparación con vistas a la Copa del Mundo de la FIFA, a la que regresa tras 16 años de ausencia, confirmó este miércoles la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP).

El partido se disputará en el estadio Bollaert-Delelis de la ciudad francesa de Lens a las 20.00 horas locales (19.00 GMT), en el último día disponible de la ventana de amistosos de la FIFA.

"Este compromiso permitirá a la selección nacional medirse ante un rival de alto nivel competitivo, aportando una exigente prueba dentro del proceso de preparación y evaluación del plantel", dijo la APF en un breve comunicado de prensa.

En los últimos días, la prensa deportiva paraguaya había especulado sobre la posibilidad de que se diera este partido, que cita a la Albirroja contra una selección en crecimiento y que jugó las semifinales del Mundial de Catar 2022, así como la final de la reciente Copa Africana de Naciones.

Los mismos reportes de la prensa local apuntan que el país sudamericano busca jugar otro amistoso contra un rival europeo, un partido que debería jugarse antes del amistoso contra Marruecos.

Paraguay debutará en la Copa del Mundo 2026 el 12 de junio ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, en una fecha especial para esta nación sudamericana porque marcará la conmemoración de los 91 años de la rúbrica del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, en la que se enfrentó a Bolivia entre 1932 y 1935.

Una semana después, se verá las caras con el ganador de la plaza del grupo C de la repesca europea (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía) y cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE