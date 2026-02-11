Oscar López critica que Ayuso use la Medalla a EEUU para "tapar lo que pasa en Madrid"

Madrid, 11 feb (EFE).- El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado este miércoles que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, utilice "estrategias trumpistas" como otorgar la Medalla Internacional a Estados Unidos para "tapar lo que pasa en Madrid".

Así lo ha asegurado el ministro en los pasillos del Congreso donde ha sido preguntado por el anuncio de la presidenta madrileña de que entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos por ser el "principal faro del mundo libre".

"Ayuso es el faro de Quirón", ha asegurado el socialista, quien ha agregado que Ayuso ya le dio la medalla al presidente de Argentina, Javier Millei, y "ahora se la da a Trump y a la próxima será Netanyahu", el primer ministro de Israel.

López ha asegurado que la Comunidad de Madrid "le está robando el dinero a los madrileños" y, a partir de ahí, genera "polémicas" para "tapar lo que está pasando en Madrid": "Es una estrategia trumpista", ha afirmado.

Además, en una publicación en la red social X, el líder de la federación socialista madrileña ha añadido que Ayuso le da la medalla a Estados Unidos "justo el año del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de las amenazas a Dinamarca, del apoyo a Netanyahu y de las guerras comerciales". EFE