Matarazzo: “No podemos pensar que está todo hecho”

Bilbao, 11 febrero (EFE).- El técnico de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se mostró satisfecho tras el triunfo en San Mamés, pero también cauto porque cree que "con la actuación del equipo podíamos haber marcado algún gol más"

"Pero queda un partido más y no podemos pensar que está todo hecho. Hemos controlado el partido, ha habido fases en las que hemos estado muy bien hoy, hemos jugado muy bien”, valoró el técnico.

En este mismo sentido Matarazzo indicó que “hemos hecho un partido muy completo, muy maduro, estoy contento con el resultado”. No obstante, puntualizó que "si hay alguna crítica es que hemos desperdiciado algunas oportunidades claras". "Pero aún así, no hemos bajado los brazos y hemos seguido con mentalidad a la hora de conseguir el resultado", apostilló.

“No puedo pensar en las ocasiones falladas, hay que reflexionar en lo que se puede mejorar, pero no pensar en el pasado. Si hubiéramos metido más goles, la vuelta habría sido mucho mejor para nosotros, pero es como es”, recalcó. “Para mí lo más importante es que hemos metido un gol más que el rival, hemos defendido bien y hemos estado serios. Estoy contento porque hemos dejado la portería a cero”, profundizó.

Una de las claves de la victoria fue la buena entrada de su equipo tras el descanso. “Estoy contento por cómo hemos entrado en la segunda parte. Lo hablamos hace un par de semanas, el objetivo es empezar con esa inercia. Vamos en el buen camino. Han salido con hambre, estoy muy contento de que hayamos salido con esa inercia a la segunda parte”, se felicitó.

Valoró también la acción del penalti no pitado en el área del Athletic. “El cuarto árbitro nos ha explicado que era posición natural del cuerpo, pero yo no sé si esa era una posición natural. El árbitro ha hecho un buen trabajo hoy, pero para mí eso es penalti. He visto michos de ese tipo que se han pitado”, protestó.

El técnico de Nueva Jersey quiso también reconocer la buena labor colectiva que se está haciendo en la Real Sociedad desde su llegada. “Los chicos lo están haciendo bien, todo el mundo en el club está trabajando bien. No es ‘efecto Matarazzo, es un ‘efecto Real Sociedad’. Está todo conectado. Vamos todos juntos, el staff, los jugadores, los aficionados… siguiendo así, los resultados se irán consiguiendo”, concluyó. EFE

ibn/plv