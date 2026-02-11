Espana agencias

Mastantuono regresa al grupo; Mbappé se queda en el gimnasio

Guardar

Madrid, 11 feb (EFE).- El argentino Franco Mastantuono regresó al grupo en el segundo entrenamiento de la semana del Real Madrid con vistas a su duelo liguero ante la Real Sociedad, superada la dolencia que sufría por un golpe en el muslo y completando una sesión de la que se ausentó por precaución el francés Kylian Mbappé.

La plantilla del Real Madrid, que celebró en la noche del martes una cena de equipo, volvió a ejercitarse horas después con la nota positiva en Mastantuono y sin Mbappé. El delantero francés, gran referente goleador del equipo, se quedó en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas.

Entre el gimnasio y el trabajo de fisioterapia completó una sesión fuera del grupo Mbappé, recibiendo los cuidados que el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa le puede dar aprovechando una semana con seis días de separación entre partidos.

Mientras, Mastantuono deja atrás el golpe sufrido ante el Valencia el pasado domingo y, mejorado de la dolencia que tenía en el muslo izquierdo, trabajó con normalidad en la dinámica de grupo en una sesión en la que Arbeloa rebajó la intensidad tras la paliza física del martes.

Con las ausencias de los lesionados Éder Militao, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, el trabajo entremezcló la fuerza en el gimnasio con una parte táctica sobre el césped junto a ejercicios con balón. Antes, sesión de vídeo para analizar las claves de la Real Sociedad y los aspectos a pulir que está trabajando Arbeloa desde su llegada. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Jerez baila al mundo en su XXX Festival, con récord de estrenos y proyección internacional

Infobae

Intensas rachas de viento y precipitaciones este jueves por frentes asociados a Nils

Infobae

Defensa asegura que la carga de trabajo de las fábricas de Santa Bárbara está garantizada

Infobae

Sánchez desvincula la restricción de las redes sociales de cualquier cuestión ideológica

Infobae

Exentrenador juzgado por abuso sexual dice que charlas con los menores fueron en "broma"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El salto de Gabriel Rufián,

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

ECONOMÍA

Que no te engañen haciéndose

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”