Espana agencias

Maripán califica de oportunista y parcial filtración sobre informe de la Policía

Guardar

Santiago de Chile, 11 feb (EFE).- El defensa internacional chileno Guillermo Maripán calificó de "infundadas y oportunistas" la denuncias de la influente Carmen Castillo, conocida como "Carmen Tuitera", y aseguró que la filtración del informe preliminar de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) es "selectiva y parcial" en la línea de "un patrón sistemático de hostigamiento" que sufre desde que la polémica estallara hace un año.

En un comunicado, la agencia que representa al futbolista del Torino subraya que "la filtración selectiva y parcial del informe preliminar de la PDI ha sido replicada por medios sin contexto completo" e insistió en que "son los Tribunales de Justicia los que determinan responsabilidades en Chile".

La polémica estalló en 2025, mientras Maripán estaba concentrado con Chile tras disputar el encuentro frente a Paraguay y en vísperas del crucial encuentro con Ecuador, cuando Castillo, le acusó de intentar compartir videos íntimos sin consentimiento. Según el informe filtrado, las investigaciones confirmarían esos hechos.

"Aclaramos que Maripán está concentrado en resolver judicialmente las acusaciones infundadas y oportunistas que mantienen un patrón sistemático de hostigamiento público, filtraciones convenientes y campañas en redes para dañar reputaciones sin esperar a la justicia", destacó el comunicado.

"Estamos frente a un informe preliminar, de entes auxiliares de la investigación, cuya filtración sólo da cuenta de los verdaderos móviles de la querellante. Por lo demás, su descontextualización resulta evidente. El mismo informe señala que no se acredita ninguna difusión, publicación efectiva ni intención maliciosa", agregó.

Es por ello que la agencia considera "extremadamente sospechoso y oportunista que, precisamente el día en que se ingresa la réplica a la contestación en la causa civil Rol C-6797-2025 del 15° Juzgado Civil de Santiago, surja esta noticia sesgada en la prensa".

"Esta coincidencia temporal deja en evidencia clara las intenciones manipuladoras de la contraparte: usar la filtración como arma de presión pública y mediática, en línea con sus campañas de desprestigio", destaca.

"La filtración viola gravemente la reserva investigativa y expone datos editados y parciales con el único fin de dañar. Hoy, nuestros abogados presentaron la réplica correspondiente en la causa civil por hostigamiento, exigiendo responsabilidad plena por acciones difamatorias y manipuladoras", añadió.

Es por ello, que la agencia solicita "a la opinión pública y a los medios no caer en esta trampa y esperar hechos probados en tribunales, no narrativas descontextualizadas y fabricadas por quien ha dicho públicamente que con cada una (presión) gana dinero.

La polémica estalló en 2025, mientras Maripán estaba concentrado con Chile tras disputar el encuentro frente a Paraguay y en vísperas del crucial encuentro con Ecuador, cuando Castillo, le acusó de intentar compartir videos íntimos sin consentimiento. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Valcarce afirma que el gasto en defensa ha crecido un 196 % desde 2018, el PIB un 38 %

Infobae

Cerdán insiste en su inocencia y achaca el caso a sus pactos con los independentistas

Infobae

Ayuntamiento propone sanción de 600 euros al Guadalajara por obras sin licencia en la Copa

Infobae

Moncayola se apunta para Elche

Infobae

Uruguayo Juventud, con Alaniz en el ataque, busca la revancha ante la Católica, de Ecuador

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investidura se complica para

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad