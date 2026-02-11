Luna Ki revela que abandonó Benidorm Fest por un episodio de "ansiedad" y pide "empatía"

Benidorm (Alicante), 11 feb (EFE).- El equipo de Luna Ki ha pedido este miércoles "responsabilidad, empatía y respeto" después de que la artista abandonara la noche anterior la primera semifinal de Benidorm Fest 2026 de manera abrupta al sufrir "un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público".

Según el comunicado remitido a los medios, "se encuentra ahora mismo descansando, contenida por su entorno y sus seres queridos".

"Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible: la salud y el bienestar de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo", señala dicho mensaje.

En el mismo se especifica que la barcelonesa sufrió el episodio de ansiedad "justo al finalizar su actuación, antes de que dieran comienzo las votaciones", como se pudo ver durante la gala, cuando la presentadora Inés Hernand comentó que el público no la vería junto al resto de participantes porque se había retirado "indispuesta".

"Pedimos a los medios y comunicación y usuarios en redes sociales responsabilidad, empatía y respeto en estos momentos delicados", prosigue el mensaje, que agradece la atención del director de Benidorm Fest, César Vallejo, y de la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre.

Luna Ki fue este martes una de las nueve participantes de la primera semifinal de Benidorm Fest 2026, en la que presentó en tercer lugar su canción 'Bomba de amor'.

La artista, que partía como una de las favoritas por su base de seguidores y las reproducciones de su tema, no logró sin embargo los apoyos suficientes del público ni del jurado para lograr su clasificación y competir el próximo sábado por la victoria. EFE