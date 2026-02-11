Llopis, tras su récord de España: “Estamos en condiciones de arañar centésimas al reloj”

Valencia, 11 feb (EFE).- El atleta valenciano Quique Llopis aseguró que “todavía” está en condiciones de “arañar centésimas al reloj” después de batir el récord de España de los 60 metros vallas en pista cubierta con un tiempo de 7.45.

Llopis logró el pasado viernes en el mitin de Madrid rebajar tres centésimas al anterior mejor tiempo (7.48), que estaba en su posesión, igualado con Orlando Ortega. Sin embargo, agregó: “Creo que aún podemos hacerlo mejor. La salida del pasado viernes fue muy mejorable”.

“Sabía que lo tenía al alcance. Estábamos entrenando para ello. Al hacer reiteradamente 7.50 con cierta facilidad, sabía que el récord de España podía llegar en cualquier momento. En Madrid, compito especialmente bien. La afición me trata con mucho cariño y me lleva en volandas. Se lo quiero agradecer especialmente”, dijo en declaraciones al Proyecto FER.

La próxima prueba para el atleta de Bellreguard es la Reunión Internacional de Lievin (Francia) el 19 de febrero y después competirá el fin de semana del 28 de febrero y el 1 de marzo en el Campeonato de España bajo techo en Valencia, donde quiere ganar.

“Me hace especial ilusión proclamarme campeón de España en mi ciudad, en Valencia, ante mi gente”, reconoció Llopis, que luego competirá en el Mundial de Torun (Polonia) entre el 19 y el 22 de marzo, donde afirmó que aspira al podio. “A ver si en Polonia puedo romper el maleficio de las cuartas plazas en los certámenes universales”, finalizó. EFE

