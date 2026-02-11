Lakovic pide mejorar los triples para "entrar en otra dimensión de confianza" en Trieste

Las Palmas de Gran Canaria, 11 feb (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha instado su plantilla a mejorar el porcentaje de triples en su duelo ante el Pallacanestro Trieste, convencido de que ello les dará "otra dimensión y confianza" para jugar el duelo de Liga de Campeones.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el esloveno ha admitido que el partido en Italia es de "gran importancia" en el grupo del 'top 16', donde "cada diferencia cuenta en la suma para la batalla de estar en los cuartos de final".

Por lo tanto, una victoria en Trieste "haría dar un paso grande hacia el objetivo", ha alentado el técnico, que ha pedido a sus jugadores "estar muy sólidos en la defensa de las transiciones y los uno contra uno del rival.

"Trieste tiene jugadores exteriores muy atléticos y físicos con capacidad de desbordar en estas situaciones. Tenemos que controlar su tiro de tres puntos -son uno de los equipos que más tira de tres en la competición- y, por otro lado, clave será también dentro de nuestro ataque crear tiros abiertos en situaciones claras", ha analizado. EFE

